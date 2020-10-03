Запоріжцям видали майже 40 тисяч електронних ключів

За 9 місяців фахівці податкової служби регіону надали електронні довірчі послуги 17341 громадянину. Усього платники податків отримали 39966 кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість відвідувачів пунктів реєстрації збільшилась на 4,8 тисячі, а електронних ключів – на 7 тисяч.
Ключі електронного підпису надають можливість користуватися десятками податкових сервісів онлайн, які пропонує Електронний кабінет платника (https://cabinet.tax.gov.ua), а також отримувати послуги від інших державних відомств, організацій і компаній.
Нагадуємо, на період карантину надання електронних довірчих послуг здійснюється лише за наявності у клієнтів засобів захисту від респіраторних захворювань та з обмеженою кількістю одночасного перебування людей у приміщеннях відокремлених пунктів реєстрації, в залежності від кількості працюючих робочих місць (на 1 працівника 1 відвідувач).
Докладна інформація про порядок отримання ключів, регламент роботи і контакти підрозділів, а також механізм повторного (дистанційного) формування сертифікатів за електронним запитом розміщені на сайті Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС: https://acskidd.gov.ua.
Головне управління ДПС у Запорізькій області