Артисти обласної філармонії запрошують на “Хіти французької естради”

Вважається, що французька мова – одна із найромантичніших у світі, а музику й пісні цієї країни знають і співають у кожному куточку планети. Французька музика підкорила серця мільйонів слухачів і впевнено продовжує полонити своєю мелодійністю й пристрастю.
Тож, для всіх закоханих у Францію, 9 жовтня у концертному залі імені М.І. Глінки Запорізької обласної філармонії звучатимуть найкращі хіти французької естради!
У програмі концерту всесвітньовідомі композиції «Et si tu n’existais pas» «Tombe la neige», «Padam, Padam», «Je suis malade», «Je t’aime» із репертуару
Джо Дассена, Шарля Азнавура, Едіт Піаф, Мірей Матьє, Патрісії Каас, Лари Фабіан та інших.
Осіннім вечором теплом прекрасної музики гостей зігріватимуть талановиті артисти Запорізької обласної філармонії.
Чекаємо на всіх у затишному концертному залі обласної філармонії 9 жовтня о 18.00! Неперевершений настрій та незабутні спогади гарантовано!