Напередодні Дня українського козацтва академічний козацький ансамбль пісні і танцю “Запорожці” (художня керівниця – заслужена діячка мистецтв України Лілія Гринь) запрошує на музичну програму для дітей “Будьмо козаками!”
Анімаційна програма, веселі пісні, запальні танці, цікаві сюжетні замальовки,інтерактивні ігри у яскравій, динамічній програмі “Будьмо козаками”!
Юні глядачі відчують себе справжніми козаками та козачками, поринуть в атмосферу національного духу і стануть безпосередніми учасниками театралізованого дійства.
Гарний святковий настрій та позитивні емоції гарантовані усім: батькам, бабусям, дідусям та звичайно ж – дітлахам!