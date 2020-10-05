Дякуємо лікарям, які своє серце віддають людям

Всім за станом здоров’я необхідна медична допомога, особливо, якщо серце – найголовніший життєво важливий орган – потребує підтримки. Тому протягом ряду років проходимо підтримуючий курс лікування в кардіологічному відділенні шостої міської клінічної лікарні, яка по праву вважається однією з кращих за багатьма напрямками в Запоріжжі.
Відразу відзначимо головне – тут лікують не тільки найсучаснішими ліками, а й добрим словом, уважним ставленням, доброзичливою атмосферою, які панують також і в кардіологічному відділенні, керованому лікарем вищої категорії Ніною Петрівною Добровольською. Найсучасніші методи лікування, ідеальний порядок, турботу – ось що отримують хворі в кардіології.
Ніна Петрівна любить свою роботу, любить людей. Для неї всі, хто звертається до відділення за допомогою, не просто пацієнти, а друзі, яких вона відразу бере під свою опіку, переживає за кожного, і має до кожного індивідуальний підхід.
Завідуюча відділенням, як досвідчений і, водночас, сучасний лікар, успішно застосовує апробовані і нові методи лікування, охоче ділиться досвідом і новими знаннями з колегами і сама постійно вчиться.
Вона завжди в курсі всіх новинок фармацевтики, знає, який препарат буде найбільш ефективний в лікуванні і при цьому не має протипоказань. Разом з професором Віталієм Вікторовичем Сиволапом вони складають унікальний дует, в основі якого – турбота про хворих, вибір найбільш ефективного курсу лікування. Сам прекрасний клініцист – один з кращих серед кардіологів свого рівня – професор завжди прислухається до авторитетної думки Ніни Петрівни Добровольської, як лікаря-практика, лікаря-новатора. А виграють від такої плідної співпраці – хворі.
Ми вважаємо, що за всіма показниками наше кардіологічне відділення шостої міської лікарні – і за рівнем надання медичної допомоги, і за професіоналізмом лікарів, і за ставленням до хворих всього медперсоналу – від докторів до санітарок – не поступається найкращим медичним закладам регіону. Весь колектив працює злагоджено і чітко, як єдиний механізм. Висока відповідальність за здоров’я людей – ось найголовніше в їх роботі.
Ми всі вдячні медикам відділення кардіології шостої міської клінічної лікарні за те, що вони щодня рятують наші життя, віддаючи нам тепло своїх сердець. Будьте здорові, щиро дякуємо вам за все!
Пацієнти кардіологічного відділення шостої міської клінічної лікарні