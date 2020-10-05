Гліб Адлуцький запрошує на побачення із Шопеном

Запорізька обласна філармонія запрошує всіх шанувальників вишуканої музики на концерт присвячений 210-річчю геніального композитора, неперевершеного майстра фортепіанного мистецтва Фридеріка Шопена! Соліст – молодий талановитий український піаніст, лауреат міжнародних конкурсів, член Національної всеукраїнської музичної спілки, лауреат премії ім. А. Штогаренка Гліб Адлуцький (м. Дніпро)!
Музикант – випускник Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки (клас проф. Н. Ю. Чеснокової), в яку згодом був запрошений на посаду викладача кафедри спеціального фортепіано. Основну частину творчої діяльності піаніста складає концертна діяльність. Адлуцький Лауреат I премій всеукраїнських та міжнародних конкурсів, в тому числі 4-х кратний лауреат Всеукраїнського (1999, 2001 – Гран-прі) і Міжнародного (2006, 2010 – Золота медаль) конкурсу-фестивалю українсько-польської музики ім. Ф. Шопена (Дніпропетровськ). Учасник Міжнародного фестивалю «Музика без кордонів» (Дніпропетровськ, 2009, 2010, 2015). В репертуарі піаніста більше 10 сольних програм із творів Фридеріка Шопена, Олександра Скрябіна, Роберта Шумана, Франца Шуберта, Клода Дебюссі, Моріса Равеля, Сергія Прокоф’єва, Петра Чайковського, Сергія Рахманінова, Ференца Ліста, Модеста Мусоргського, Алесандро Скарлатті, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвіга Бетховена, Ріхарда Вагнера та Михайла Шуха.
6 жовтня на глядачів чекає виконання повного циклу Прелюдій ор. 28, мазурок ор.50 G-dur, As-dur, cis-moll та сонати №3, ор.58 h-moll видатного класика. Шопен був неперевершеним творцем мелодій, він одним з перших приніс у західну музику невідомі їй доти слов’янські ладові та інтонаційні елементи. Використовуючи мелодії польських танців, композитор збагатив західну музику новими ритмічними малюнками.
Тож, запрошуємо всіх цінителів високого мистецтва та професійного виконання 6 жовтня до концертного залу ім. М.І. Глінки Запорізької обласної філармонії насолодитися світовими шедеврами та отримати духовну й естетичну насолоду.
Програма концерту:
І відділ
Ф. Шопен. 24 Прелюдії, ор.28
ІІ відділ
Мазурки, ор.50 G-dur, As-dur, cis-moll
Соната №3, ор.58 h-moll