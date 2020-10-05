Стильне зимове чоловіче взуття сезону 2020

Багато людей стверджують, що найчастіше перше, на що вони звертають увагу, це взуття. На те, наскільки вона стильна, чи підходить до цілісного образу, на її чистоту та охайність. Тому до вибору цієї, як здається на перший погляд, не важливої деталі варто підходити досить ретельно.
Особливо труднощі виникають під час вибору зимового чоловічого взуття, адже, крім того, що вони повинні добре виглядати, так ще і не дати ногам замерзнути. Наприклад, тут можна побачити широкий асортимент зимових черевиків на будь-який смак і колір. Більшість моделей на сайті виконані для спорту та міста, які не відрізняються вишуканістю, але все ж серед великого розмаїття є й досить елегантні варіанти.
Видів чоловічого зимового взуття досить багато і кожен точно зможе знайти те, що підкреслить індивідуальність його стилю. Тому далі розглянемо, які ж види взуття для чоловіків в зимовий період часу популярні в цьому сезоні.
Класичні черевики
Особливість такого взуття полягає в:
- простому дизайні;
- неяскравому кольорі;
- відсутності великих додаткових деталей.
Підходять вони для тієї частини сильної половини людства, яким подобається класичний стиль. Найчастіше їх надягають під костюм, але все більше зустрічається чоловіків, які носять класичні черевики під джинси. Добре вони виглядають під пальто будь-якої довжини або ж під строгу куртку.
Кежуал
Цей стиль зараз модний як ніколи. Черевики у стилі кежуал відрізняються зручністю й теплотою, виготовлятися можуть з різних матеріалів, але найкращим варіантом стане натуральна шкіра. Їх висота також може варіюватися: від тих моделей, які вище гомілки, до дуже низьких.
Однаково добре вони виглядають і з пальто, і зі спортивним видом одягу.
Робочі чоботи
З самого початку такий вид взуття використовували тільки в якості уніформи, але часи змінюються й зараз їх носять найстильніші чоловіки. З часом робочі черевики трохи змінилися, тепер у них є:
- різноманітність кольорів;
- брутальний дизайн;
- висока халява;
- потовщена перфорована підошва.
Вони стійкі до холоду, перепадів температур і вологості. При цьому дуже теплі та зручні.
Туфлі на хутрі
Якщо туфлі правильно утеплити, їх також можна віднести до зимового варіанту. Вони не високі, але при цьому досить теплі, адже всередині знаходиться хутро, штучне або натуральне. Так як частина ноги все-таки залишається незакритою, таке взуття підходить для недовгих прогулянок у суху погоду. Найчастіше їх взувають люди, які більшість часу проводять в автомобілі.