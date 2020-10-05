Вони оприлюднили своє бажання балотуватися на посаду міського голови

у Запоріжжі:
Володимир Буряк, діючий міський голова, Запорізька міська організація ПП «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА« ЄДНАННЯ »
Олеся Крамаренко, фізособа-підприємиця, Запорізька обласна організація ПП «ЗА МАЙБУТНЄ»
Дмитро Осипов, начальник відділу підготовки управління ракетних військ і артилерії, Управління оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ, проживає в Одесі, самовисування
Валерій Прозапас, директор з будівництва, ТОВ «Інфра-Буд», Запорізька територіальна організація ПП «Європейська солідарність»
Юрій Ружин, фізична особа-підприємець, Запорізька територіальна організація «Радикальної партії Олега Ляшка»
Віталій Рябцев, фізична особа-підприємець, Запорізька обласна організація ПП «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
Елла Слепян, заступниця директора з загальних питань, ТОВ «Тепло-Мелітополь», Запорізька обласна організація ПП «НАШ КРАЙ»
Денис Тарасов, директор, ТОВ «Бізнес-Центр Запоріжжя», Запорізька міська організація ПП «СИЛА ЛЮДЕЙ»
Віталій Тишечко, перший заступник голови обласної державної адміністрації, Запорізька обласна організація ПП «Слуга народу»
Віктор Хоцький, заступник директора, департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради, самовисування
в Енергодарі:
Олександра Кравчук, юристка “Атомпрофспілки”, ВО “Батьківщина”
Олександр Дєвочкін, громадський активіст, голова ГО “Громадський контроль”
Павло Музика, діючий міський голова, «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА« ЄДНАННЯ »
Фелікс Дербун. самовисування
Дмитро Орлов, Запорізька обласна організація ПП «За майбутнє»
Тетяна Стулень, Запорізька територіальна організація «Радикальної партії Олега Ляшка»
у Мелітополі:
Іван Федоров, перший заступник голови облдержадміністрації, політична партія «Команда Сергія Мінька»
Наталя Рудич, директорка ТОВ «Агролідер-2013», політична партія «ВО «Батьківщина»
Олег Старайчук, фізична особа-підприємець, самовисування
Віталій Балицький, пенсіонер, політична партія «Опозиційний блок»
Андрій Чаппа, пенсіонер, голова Мелiтопольськоi мiськоi органiзацii Партii BeTepaHiB Афганiстану,самовисування
Павло Маслов, керiвник ТОВ «МПI-АГРО», політична партія «Опозиційна платформа – за життя»
Ігор Скоробогатько, директор ТОВ «СК-ДОР», полiтична партiя «НАШ КРАЙ»
Володимир Крейденко, народний депутат України. політична партія «Слуга народу»
у Бердянську:
Костянтин Дадаєв, самовисування
Ігор Вєнцев, самовисування
Михайло Грицай, самовисування
Олександр Єресько, партія Ветеранів Афганістану
Валерій Баранов, Запорізька обласна організація ПП «За майбутнє»
Микола Ільїн, Запорізька обласна організація політичної партії «ВО «Батьківщина»
Євген Шаповалов, самовисування
Сергій Баран, самовисування
Василь Баранов, самовисування
Андрій Баранов, самовисування
Вікторія Галіцина, політична партія «Слуга народу»
Володимир Мезенцев, політична партія «Пропозиція»
Ольга Войникова, ВО «Свобода»
Антон Лотарєв, політична партія «Сила і Честь»
Олександр Свідло, політична партія «Опозиційна платформа -за життя»
у Токмаку:
Сергій Капінус, Запорізька територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка.
Оксана Компанієць, Запорізька обласна організація політичної партії «За майбутнє».
Ігор Котелевський, діючий міський голова, Запорізька регіональна організація Політичної партії «Опозиційна платформа – за життя».
Ольга Конопська, Запорізька обласна організації політичної партії « Слуга народу».
Олена Плаксіна, Запорізька територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність».
Віталій Сіденко, Запорізька обласна організація політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».
Владислав Мікша, самовисування.
Андрій Дружинець, самовисування.
Олександр Хіора, самовисування.
Наталя Бут, самовисування.
Наталя Антипенко, самовисування.
Олег Бабін, самовисування.
До відома
Грошова застава на виборах:
Запорізького міського голови – 125 900 грн.
Бердянського міського голови – 19 579 грн
Мелітопольського міського голови – 25 184 грн.
Всіх інших сільських, селищних і міських голів – 5 000 грн.