Запоріжці сплатили 6 мільярдів гривень єдиного внеску

З початку року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування від запорізьких підприємств та підприємців склали 6 мільярдів 382 мільйони гривень (без даних великих підприємств, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС).
За інформацією начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Романа Афонова, порівняно з минулим роком сплачена сума зросла на 317 мільйонів або на п’ять відсотків. Також керівник податкової служби регіону повідомив, що у вересні запорізькі роботодавці перерахували до соціальних фондів 746 мільйонів гривень єдиного внеску, що майже на 67 мільйонів більше вересневих показників 2019 року.
Так, у січні-вересні суб’єкти господарювання м. Запоріжжя направили 3 мільярди 313 мільйонів гривень єдиного внеску, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 973 мільйони, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 590 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 435,5 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 180 мільйонів, Василівського та Михайлівського районів – 177,7 мільйона, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 170,7 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 163,7 мільйона тощо.
Усього в органах податкової служби області зареєстровано 169880 платників єдиного внеску, з них 51916 підприємств та 117964 фізичні особи.
Нагадаємо, ставка єдиного внеску становить 22 відсотки, його сплачують роботодавці за своїх найманих працівників та фізичні особи-підприємці – за себе. Надходження від ЄСВ спрямовуються до Пенсійного фонду та до спеціальних фондів соціального страхування.
Головне управління ДПС у Запорізькій області