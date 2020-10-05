Жінки згадуються в запорізьких медіа втричі рідше, ніж чоловіки — дослідження

В запорізьких медіа жінки згадуються приблизно втричі рідше, ніж чоловіки — в середньому у 34% матеріалів. При цьому найбільше жінок в якості експерток було зафіксовано на телеканалах (у 53% випадків), а найменше — в матеріалах онлайн-видань (21% від загальної кількості експертів). Дещо інший показник у друкованих медіа, так жінки є експертками в 28% матеріалах.
За результатами дослідження, найчастіше згадки про жінок траплялися в матеріалах про кримінал, освіту, медицину і культуру.
Такими є результати дослідження гендерного балансу в медіа Запоріжжя, яке провели експерти ГО “Інститут масової інформації” та “Детектора медіа” у вересні 2020 року.
У запорізьких теле- та радіопрограмах зафіксовано співвідношення жінок-героїнь та чоловіків-героїв 43% до 57%. А жінок-експерток трохи більше, ніж чоловіків-експертів — 53% до 47%. Жінки — героїні та експертки в сюжетах, присвячених питанням освіти, культури, дозвілля, медицини та доброчинності.
У сюжеті про дозвілля нотаріусів героїні — лише жінки, які малюють, вишивають бісером, валяють із вовни, пишуть книжки тощо. У матеріалах, де говорять про батьків школярів або хворих дітей, також переважно показують матерів.
Як експертки виступають представниці державних органів влади, благодійних фондів і громадських організацій. А ось на політичні й економічні теми здебільшого говорять чоловіки.
В онлайн-медіа експертки найчастіше виступали в соціальній тематиці (21% від загальної кількості експерток у матеріалах), політиці (17%), кримінальних новинах, новинах про ДТП та надзвичайні події (12%). Найменше жінок у якості експерток було зафіксовано в темі спорту (2% від загальної кількості експерток в матеріалах новинних стрічок). Показник героїнь в онлайн-медіа — 34% від загальної кількості героїв/героїнь у новинних стрічках регіональних онлайн-медіа. В онлайн-медіа жінки в якості героїнь матеріалів найчастіше фігурували в новинах на теми: кримінал/ДТП та надзвичайні події (37%), політика (17%) та соціальна тематика (13% від загальної кількості героїнь в матеріалах). Найрідше героїні залучалися до таких тем як міжнародні новини та спорт (по 1%). Найбільше жінок у якості героїнь матеріалів зафіксовано на сайті “Запорізька правда” (42% від загальної кількості героїв в матеріалах), “Індустріалка” (38%) і “Перший Запорізький” (37%). Найменше жінок-героїнь було зафіксовано в онлайн-медіа PRO.berdiansk.biz (28% від загальної кількості героів в матеріалах новинної стрічки).
У друкованих медіа експерток найчастіше залучали до коментування матеріалів про на соціальну тематику (31%), на теми здоров’я і культури (по 17% від загальної кількості експерток у матеріалах друкованих медіа). Водночас не були залучені експертки до коментування міжнародних подій.
За результатами моніторингу, найчастіше залучали жінок як експерток до новин на сайтах “Індустріалка”, “Запорізька правда” (по 30% експерток від загальної кількості експертів в матеріалах). Найменше експертки були залучені до матеріалів на сайті “Запорозька Січ” (11%) і “Перший Запорізький” (6% від загальної кількості експертів в матеріалах новинних стрічок). У друкованих медіа найчастіше залучали експерток в газетах МИГ (36%) і Субота плюс” (33%), найрідше — газеті “Панорама” (21%).
Показник героїнь в друкованих медіа — 34% від загальної кількості героїв в новинних стрічках регіональних онлайн-медіа, водночас схожий показник у матеріалах друкованих медіа — 32,5%.
При цьому в друкованих медіа тематика матеріалів із жінками-героїнями була такою: культура/мистецтво (28% від загальної кількості героїнь в матеріалах), соціальна тематика (19%), політика (13% від загальної кількості експерток у матеріалах).
У друкованих медіа найчастіше жінки у якості героїнь виступали в газеті “Панорама (42% від загальної кількості героїв в матеріалах), найменше — в газеті “Запорозька Січ” (26%).
Під час моніторингу було зафіксовано чотири сексистські матеріали (на сайтах 061.ua, Забор, Запорозька Січ). Водночас у місцевих медіа фактично не використовують фемінітиви, під час моніторингу зафіксовано лише три тексти із використанням фемінітивів.
**У межах дослідження було опрацьовано 1508 новин десяти регіональних сайтів і 176 матеріалів п’яти регіональних газет, а також новини і розмовні ефіри чотирьох телеканалів і однієї радіостанціії. Методологія моніторингу включала в себе аналіз кількості героїв/героїнь, експерток/експертів в новинах, які були опубліковані в стрічках обраних онлайн-ЗМІ з 7 по 13 вересня 2020 року, а також основних випусках газет і новинах/розмовних ефірах телеканалів та радіостанції за цей період.
Моніторинг проводили у таких ЗМІ:
газети: МИГ, Запорізька правда, Запорозька Січ, Панорама, Субота плюс;
онлайн-медіа: 061.ua, akzent.zp.ua, pro.berdiansk.biz, zabor.zp.ua, iz.com.ua, mv.org.ua, 1news.zp.ua, mig.com.ua, zp-pravda.info, sich.zp.ua;
телеканали: Суспільне Запоріжжя, TV5, Алекс UA і Телеканал Z, а також Суспільне радіо Запоріжжя.
**Це дослідження створено завдяки щедрій підтримці британського народу через Департамент міжнародного розвитку Великої Британії в рамках Фонду розвитку ефективного врядування. Думки висловлені тут належать автору(-ам) та не обов’язково відображають погляди Департаменту міжнародного розвитку або Уряду Її Величності.