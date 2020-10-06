Запоріжці поповнили державний бюджет майже на шість мільярдів

У січні-вересні платники податків Запорізького регіону спрямували до державної скарбниці 5 мільярдів 911 мільйонів гривень (без показників великих підприємств, які зареєстровані в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС).
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з аналогічним періодом минулого року рівень сплати збільшився на 364 мільйони або на 6,6 відсотка.
Близько половини доходів держбюджету сформував податок на додану вартість – 2 мільярди 889 мільйонів. Це на 349 мільйонів або на 13,8 відсотка перевищило минулорічні надходження.
Підприємства, установи і підприємці перерахували до державної казни 1 мільярд 527 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, що майже на 102 мільйони або на 7 відсотків більше, ніж надійшло у січні-вересні 2019 року.
Також з доходів запоріжців сплачено 485 мільйонів гривень військового збору, що на 28 мільйонів або на 6 відсотків більше, ніж торік.
Крім того, до скарбниці надійшло 514 мільйонів гривень податку на прибуток, 245 мільйонів гривень рентних платежів, 105 мільйонів гривень екологічного податку, 49 мільйонів гривень акцизного податку з ввезеної на територію України підакцизної продукції тощо.
Головне управління ДПС у Запорізькій області