Ремонт ноутбуків в сервісному центрі TotalService

Рано чи пізно вся комп’ютерна техніка виходить з ладу, потребує ремонту або оновлення програмного забезпечення. Навіть самий іменитий бренд і висока ціна на ноутбук не є гарантом того, що пристрій прослужить довгий час без будь-яких поломок. Якщо ви зіткнулися з несправністю в роботі вашого ноутбука, краще не зволікати, а звернутися до фахівців. Своєчасне звернення дозволить вирішити проблему до її посилення. У сервісному центрі TotalService кваліфіковані співробітники зроблять ремонт ноутбука будь-якої складності в найкоротші терміни.
Поширені причини поломок
Необов’язково бути просунутим користувачем, щоб помітити зміни в роботі ноутбука в гіршу сторону. Найчастіше будь-які неполадки дають про себе знати ще на самому початку. Не варто відкладати звернення до майстра, якщо ви виявили у роботі свого ноутбука такі симптоми:
- техніка перестала вмикатися – швидше за все, система охолодження засмітилася, зламана BGA мікросхема, розбита матриця;
- відсутнє зображення – несправна відеокарта;
- блок живлення пошкоджений;
- не працює клавіатура;
- на поверхню пристрою була пролита вода;
- не включається камера;
- тріснув екран.
Також не буде зайвим звернутися до фахівців, якщо ваше програмне забезпечення застаріло. Про це можуть свідчити некоректна робота додатків, помилки операційної системи.
Як проводиться ремонт
Перед тим як приступити до ремонту, фахівці сервісного центру проводять діагностику ноутбука. Для усунення несправностей фахівці використовують тільки оригінальні деталі. Чому краще звернутися в сервісний центр, а не проводити ремонт самостійно.
Фахівці нададуть такі переваги:
- В наявності велика база комплектуючих, тому можлива оперативна заміна більшості популярних деталей.
- На всі виконані роботи надається гарантія 6 місяців. Тому ви можете бути впевнені в тому, що аналогічна несправність не виникне навіть після закінчення гарантійного терміну.
- Ви можете не переживати щодо конфіденційності. Ваша особиста інформація залишиться недоторканою. Виконується тільки той спектр робіт, які необхідні для відновлення пристрою.
- Максимально дбайливе і акуратне ставлення до вашого пристрою.
Ноутбук використовується не тільки для розваг та ігор. Також це незамінний пристрій для роботи. Тому в разі поломки власнику необхідно усунути неполадки в найкоротші терміни. У сервісному центрі TotalService вам допоможуть швидко і якісно відремонтувати ваш пристрій.