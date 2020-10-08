«Фармак» увійшов до сотні найбільших українських компаній за версією журналу «Форбс»

Журнал «Форбс» опублікував рейтинг «100 найбільших приватних підприємств України». «Фармак» – єдиний фармвиробник, який потрапив до цього списку.
Сьогодні «Фармак» – лідер фармацевтичного ринку з часткою 5,9%. Лікарські засоби, які виробляються на підприємстві, наявні в чотирнадцяти терапевтичних групах. Серед основних напрямів – протизастудні, ендокринологічні, гастроентерологічні, кардіологічні, неврологічні портфелі. Щорічно «Фармак» виводить на ринок орієнтовно 20 нових ліків, і це складнокомпонентні, сучасні препарати, які необхідні мільйонам жителів, як у нашій країні, так і за її межами. Зараз у розробці – приблизно сто лікарських засобів. На підприємстві працює понад 2700 людей.
«Фармак» продає 40 зареєстрованих препаратів у 13 європейських країнах. Це рекорд для української фармацевтики. З початком пандемії різко зріс попит на лікарські засоби для комплексної терапії пацієнтів з COVID-19. Це зробило деякі ліки фірми надзвичайно затребуваними. І хоча не всі вони зареєстровані в країнах ЄС, у ситуації аномального попиту компанія отримала дозвіл на ввезення не тільки до Великої Британії, Швеції, Франції, Німеччини та Польщі, а й до Австралії, Нової Зеландії, Мексики та Сінгапуру. Крім того, підприємство забезпечило рекордні відвантаження складних ін’єкційних препаратів до Ізраїлю. «Такі умови для нас стали можливими завдяки тому, що система якості “Фармак” відповідає стандартам ЄС, а виробництво сертифіковане європейськими інспекціями», – зазначив Володимир Костюк у інтерв’ю виданню.