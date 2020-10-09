71 611 пацієнтів з COVID-19 отримали медичну допомогу в стаціонарі протягом квітня-вересня

За квітень-вересень до медзакладів було госпіталізовано 71 611 пацієнтів з коронавірусною хворобою, з них 12 461 пацієнт – це 17% від загальної кількості госпіталізованих – отримав медичну допомогу в умовах інтенсивної терапії. Стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19 у вересні надавали 7976 медичних команд.
Кількість госпіталізованих у вересні порівняно з серпнем зросла на 34%. Зокрема, у вересні було госпіталізовано 23 143 пацієнта, з них 4 073 пацієнта отримали допомогу в умовах інтенсивної терапії, 249 пацієнтів було підключено до апарату ШВЛ. Найбільше пацієнтів з коронавірусною хворобою було госпіталізовано у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Дніпропетровській областях та в місті Києві.
1607 мобільних бригад у вересні здійснили понад 312 тисяч заборів матеріалів у пацієнтів для здійснення тестувань методом ПЛР. Що на 50% більше, ніж у серпні. А загалом з початку квітня мобільні бригади здійснили понад 1 млн заборів матеріалу для тестування. В середньому одна мобільна бригада здійснила у минулому місяці 194 забори матеріалу для тестувань. Найбільш завантаженими у вересні були мобільні бригади Київської області, де на одну бригаду припадало 637 тестувань, міста Києва – 400 тестувань на бригаду, Тернопільської області – 292 тестування.
Станом на сьогодні НСЗУ законтрактувала для надання допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього 25 центрів екстреної медичної допомоги, 339 медзакладів для надання пацієнтам допомоги в стаціонарних умовах та 940 медзакладів, в яких утворено мобільні бригади, що виїжджають до людей з підозрою на COVID-19. НСЗУ виплатила 4,87 млрд грн за надання медичними закладами допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього. Виплати від НСЗУ також отримали 152 медзаклади, які надавали стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19 у квітні, але не входили в перелік лікарень, визначених для госпіталізації.
Тариф, за яким НСЗУ оплачує послуги медзакладів за надання допомоги хворим на COVID-19 чи з підозрою на нього, включає доплати медикам, які безпосередньо працюють з такими пацієнтами, у розмірі до 300% до заробітної плати. За здійснення цих доплат лікарям та медпрацівникам закладу несе відповідальність головний лікар закладу.
Лікування пацієнтів з COVID-19 у медзакладах в стаціонарних умовах та взяття заборів для тестування у пацієнтів з підозрою на коронавірусну хворобу мобільними бригадами є безоплатним для пацієнтів. В тариф на оплату послуг медзакладів, які надають стаціонарну медичну допомогу таким пацієнтам, включено всі лікарські засоби та медичні вироби, необхідні для лікування як в умовах терапевтичних/інфекційних відділень, так і в умовах інтенсивної терапії. В тариф на оплату послуг мобільних бригад включено виїзд мобільної бригади до пацієнта з підозрою на СOVID-19, здійснення забору матеріалу для тестування на коронавірусну інфекцію методом ПЛР та доставку цього матеріалу в лабораторію.
Міністерство охорони здоров’я України