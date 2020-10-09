ДПС у смартфоні: Податкова служба розширює присутність у соцмережах

ДПС у смартфоні: Податкова служба розширює присутність у соцмережах

Окрім вебпорталу та Електронного кабінету інформацію з податкових питань можна отримувати у соціальній мережі Facebook, Youtube та навіть у telegram-каналі.

Офіційні сторінки Державної податкової служби України доступні зручному форматі, де кожен користувач може переглядати новини, актуальні роз’яснення податкових новацій, а також інфографіки та коментарі керівництва та фахівців служби.

Пропонуємо підписатися на сторінки ДПС:

– telegram-канал: https://t.me/tax_gov_ua;

– Faceboook: https://www.facebook.com/TaxUkraine;

– Youtube: https://www.youtube.com/TaxUkraine.

А також бонус від податкової служби Запорізької області:

– Faceboook: https://www.facebook.com/tax.zaporizhzhya;

– Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCM9GDhiRJWMQZ-FcjLqsH8g.

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