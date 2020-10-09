«Фармак» у топ-10 компаній за Індексом прозорості сайтів українських компаній-2019

Професійна асоціація корпоративного управління у співпраці з Центром «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» (КСВ) за підтримки CIPE та сприяння Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України презентували Індекс прозорості сайтів українських компаній-2019.
«Індекс – це насамперед оцінювання відкритої інформації, яка міститься на сайтах. Також ми оцінювали сторінки керівників компаній у соціальних мережах. Оцінювались елементи корпоративного управління й соціальної відповідальності. І вже три роки поспіль ми беремо найбільші компанії-платників податків за даними податкової, фіскальної служби», – зазначила експерт Центру «Розвиток КСВ» Алла Зінченко.
ТОП-10 компаній лідерів Індексу надають понад 50% інформації, яка входила до категорій оцінювання, тоді як загальний рівень прозорості інших компаній в Україні – приблизно 25,5%.
Дослідження показало, що найчастіше компанії розміщують на своїх сайтах інформацію, що стосується охорони довкілля, трудових відносин, роботи з громадами, корпоративного управління, керівництва компанії, складу наглядової ради, інформації для інвесторів, антикорупційних програм.
«Сьогодні інформаційна відкритість – це вимога часу, без якої компанія не зможе стати успішною. Міжнародні інвестори та партнери активно вивчають інфопростір про компанію. Для нас це вкрай важливо. Адже ми експортуємо продукцію у 28 країн світу. І ми цінуємо свою репутацію та відповідально підходимо до формування інформаційного поля. Адже “Фармак” – відкрита компанія, яка веде бізнес прозоро. Щороку ми публікуємо фінансову звітність згідно з міжнародними стандартами. Ставши членом глобального договору ООН, цього року вперше опублікували нефінансову звітність компанії. Ми вже не один рік співпрацюємо з ЄБРР. Ми залюбки ділимося інформацією. За місяць наш сайт відвідують 400 000 людей. Майже щодня ми публікуємо новину або спецпроєкт. Пишаємося нашим розділом сайту “Лідери думок”, де провідні експерти порушують важливі для бізнесу та галузі питання. Тільки я майже щомісяця даю інтерв’ю провідним виданням про поточну діяльність компанії та стратегічні плани. Крім основного сайту компанії, ми ще ведемо сайти наших представництв, де зібрана актуальна інформація для цих країн. Компанія також має активні сторінки в соціальних мережах Facebook, Instagram, а також YouTube. Наприклад, тільки у Facebook на сторінку “Фармак” уже підписалися 24 000 користувачів. І ми продовжуємо вдосконалюватись і будемо ще більше інформації відкривати для широкого загалу», – зазначив Володимир Костюк, виконавчий директор «Фармак».