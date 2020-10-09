Молодь Молочанська відкрила для себе гендерне кафе

Запорізький благодійний фонд «Єдність за майбутнє» провів онлайн-зустріч у гендерному кафе для представників молоді Молочанська. Цей захід здійснено в рамках проєкту «Просування політичної участі жінок і протидія гендерним стереотипам» в партнерстві з Національним Демократичним Інститутом.
Відкриваючи цю віртуальну зустріч, голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність за майбутнє», керівник проєкту Тамара Огородова підкреслила, що зараз у нашому суспільстві відбуваються невідворотні зрушення в плані ствердження гендерної рівності. Наприклад, у виборах, що зараз відбуваються, в кожній п’ятірці партійних списків має бути не менше двох представників іншої статі. Тамара Огородова також повідомила, що запорізька регіональна мережа депутатських груп у місцевих радах «Рівні можливості» почала формуватися ще 2015 року й зараз складається з 24 міжфракційних об’єднань і є найбільшою й найрозвиненішою в Україні. Вона об’єднує депутатів рад усіх рівнів від сільської до обласної.
Учасники зустрічі з цікавістю ознайомилися з інформацією відомого гендерного експерта Олега Марущенка. Виявляється, зараз жінки контролюють лише 5% ресурсів і займають лише 20% місць у парламентах світу. До того ж жінки, працюючи на рівних, або навіть більше, отримують зарплату, на чверть нижчу, ніж у чоловіків. І це при тому, що кожної доби жінки віддають домашній роботі в середньому 4,47 години.
Менеджер БФ «Єдність за майбутнє» Оксана Дроздовська ознайомила молодь із законодавчою базою з гендерного питання, починаючи з Загальної декларації прав людини, статті 24 Конституції України й Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків».
Учасники зустрічі ознайомилися з досвідом роботи міжфракційної групи «Рівні можливості» у Молочанській міській раді. Зокрема, цією групою проведено два гендерних бюджетних аналізи місцевих гуманітарних програм: підтримки малозабезпечених жителів і розвитку спорту. Для рівного доступу до ресурсів жінок і чоловіків, хлопців і дівчат, до цих програм внесено необхідні зміни. Саме в Молочанську ухвалено перший в Запорізькій області План дій на виконання Національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». Група стала ініціатором багатьох проєктів, серед яких відновлення освітлення, відбудова парку. Проведено поетичний конкурс «Рідне місто моє Молочанськ» та фотоконкурс «Краща світлина рідного міста» серед дітей та молоді.
- Сьогодні було дуже багато цікавої інформації, – поділився враженнями голова учнівського самоврядування «Школи добра» Олексій Мєшков. – Напевне, через деякий час уже чоловіки потребуватимуть підтримки в плані гендерної рівності.
- Ми бажаємо, щоб нинішня молодь зуміла якнайкраще самореалізуватися, – підкреслила Тамара Огородова. – Можливо, нинішня фемінізація сфер освіти й охорони здоров’я цьому й не сприяють. Але я впевнена, що активність і принциповість молоді допоможуть зламати гендерні стереотипи. А на фундаменті гендерної рівності можна збудувати і комфортну міську громаду, і демократичну, економічно розвинену державу.
Олександр Дорошенко
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проєкту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.