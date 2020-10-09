Національний фінал WorldSkills Ukraine 2020: Прийшов – позмагався – отримав роботу

В Запорізькій області протягом 7-8 жовтня проходить фінал всеукраїнського конкурсу з професійної майстерності «WorldSkills Ukraine» 2019-2020 за напрямками: зварювальні роботи; експлуатація та обслуговування залізничного транспорту; кладка вогнетривів/цегли.
Це наймасштабніші змагання з робітничих професій, що проводяться для учнів, студентів та молодих працівників. Вперше конкурс WorldSkills Ukraine було проведено в 2016 році. З того часу, він став невід’ємною частиною української системи освіти та молодіжного життя. І якщо не в такому ще далекому 2016 році лунали питання: «Хіба це можливо?», «Як можна таке зробити?», то сьогодні все проходить на найвищому рівні. Підготовка учасників, обладнання, інструмент, оцінювання робіт проводиться за європейськими стандартами. На конкурс до Запоріжжя приїхали молоді люди, фіналісти з 15 областей (нажаль епідобстановка не дозволила всім фіналістам прийняти участь у змаганні).
«Для України це дуже важливо, адже Worldskills допомагає не тільки впровадженню кращих міжнародних практик у навчання та державно-приватне партнерство, а й сприяє підвищенню профорієнтації молоді, престижності робітничих професій та професійної освіти. А робітничі професії в Запорізькій області мають сталий попит та гідно оцінюються роботодавцями», – запевняє директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Досвід минулих років показує, що сотні хлопців та дівчат завдяки конкурсу зарекомендували себе перед роботодавцями та отримали квиток у професійне майбутнє саме вдома, в Україні. І сьогодні – переможці ще будуть тільки визначені, а конкурсанти вже отримали пропозиції роботи від провідних підприємств регіону!
Приходь-змагайся-отримую роботу мрії!
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)213-11-47