підсумки Місячника зайнятості молоді: у Запорізькій області стало менше на 1000 безробітних молодих людей

Протягом вересня 2020 року у рамках Місячника зайнятості молоді центрами зайнятості Запорізької області було організовано та проведено багато цікавих та значущих заходів: ярмарки вакансій, засідання Клубу успішної молоді, проведені зустрічі з учнівською молоддю, на яких фахівці служби зайнятості розповіли про основні принципи успішного пошуку роботи та будування майбутньої кар’єри, про сучасні джерела пошуку вакансій, правила складання вдалого резюме та як саме потрібно поводитись на співбесіді з роботодавцем. Адже в такій справі, як пошук роботи, важлива кожна дрібничка, що може стати в пригоді на шляху втілення мрії – бути майстром свого діла.
Звернулись та були зареєстровані як безробітні у вересні 1125 молодих осіб. Всього, у рамках проведення загальнообласної акції, працевлаштовано більше 1 тис. осіб із числа молоді, із них безробітних 633. Проходили навчання 37 молодих безробітних, приймали участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру – 41.
Яскравим прикладом успішного працевлаштування в період карантину є життєва історія Віктора. Так склались життєві обставини, що молода людина, яка має вищу освіту та досвід роботи вчителем закладу загальної середньої освіти понад 10 років залишилась без роботи.
За сприянням у працевлаштуванні до центру зайнятості Віктор звернувся у лютому 2020 року. За період перебування на обліку в статусі безробітного Віктор відвідав семінари з техніки пошуку роботи та із загальних питань зайнятості. Розпочав навчання, за пропозицією районної філії, на міжнародній он-лайн платформі Coursera, для підвищення своєї кваліфікації, яке продовжує після працевлаштування. На початку вересня 2020 року, кар’єрний радник філії повідомила Віктору про вільне робоче місце викладача інформатики та інформаційних технологій у Державному навчальному закладі «Веселівський професійний аграрний ліцей». Віктор, не вагаючись, погодився на проходження співбесіди.
Активний, цілеспрямований, дисциплінований, відповідальний – так зарекомендував себе Віктор під час співбесіди. Після спілкування з керівником, Віктору запропонували зайняти вільну вакансію.
«Хто хоче працювати, того не зупинить і карантин!», – наголошує директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік і радить усім, хто залишився без роботи, не впадати у відчай, а реально оцінити свої можливості та звернутися до служби зайнятості, де обов’язково допоможуть з працевлаштуванням.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)213-11-47