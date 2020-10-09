Пильнуй! Чи буде у Гуляйполі порядок, якщо його наводитимуть трунарі «Запорізької правди» із «Порядку»?

«В Гуляйполі буде Порядок! Порядок в Гуляйполі – номер один в бюлетені на виборах в міську раду!!! Саме так рішуче налаштовані розумні, працьовиті та активні жителі міста, які сьогодні знайомились із програмою партії та кандидатами до міської ради, кандидатом на посаду міського голови Олександром Гурою, який особисто презентував партію, та зі мною, кандидатом у обласну раду. Місто, яке за радянських часів славилось промисловістю та активно розвивалось, сьогодні в занепаді, перетворюється на село. Більш як 10 підприємств, які були відомі в країні та за кордоном, уже розтягнули на метал, та вкрали. Минулу потужність міста лише видають запущені будівлі цехів та виробництв.
Унаслідок геноцидних реформ під загрозою існування районна лікарня, фахівці якої лікували весь район, який, до речі, також нещодавно ліквідували.
Ми гарантуємо жителям Гуляйпільщини відродження міста, залучення інвестицій та недопущення закриття районної лікарні, у яку повернемо фахових лікарів.
Тому, що знаємо як це зробити. Тому, що саме про це будуть перші рішення міської та обласної ради, які ми ініціюємо. Тому, що ми уже перемогли, відчувши Вашу підтримку.
Голосуйте за партію Порядок…», – написав у своєму пабліку кандидат у депутати Запорізької обласної ради від партії «Порядок» – нині діючий керівник юридичного управління ЗОР Єгор Мороз.
Не будемо згадувати марно пана Олександра Гуру. Він місцевий і добре відомий як колишній очільник РДА.
Саме про автора вище поданого посту із Фейсбуку мова у нашому дописі. Зауважимо, що до питань «знищення району» і «ліквідації районної лікарні» Єгор Мороз також має пряме відношення, як працівник апарату ЗОР. Бо саме обласна рада мала у цій царині визначну роль. Але зараз про інше – як приклад системного підходу пана Мороза до вирішення складних питань.
Який порядок Єгор Мороз, людина з юридичною освітою і як очільник юридичного управління ЗОР, покликаний слідкувати за дотриманням ВСІХ(!) законів України, навів саме у питаннях роздержавлення газети «Запорізька правда», – можна побачити наочно.
Він, підступно знехтувавши нормами Основного закону України – Конститутції, яка зобов’язує всіх(!) громадян України неухильно виконувати ВСІ(!) закони нашої держави, запевнив депутатів обласної ради, які мусили виконати Закон України про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ, що цей закон можна не виконувати, бо…увага!… він не передбачає покарання за його невиконання. Зайве зауважувати, що ухвалюючи цей закон, у Верховній раді України навіть не допускали думки, що його можна не виконати. А отже, не передбачили покарання…
Нагадаємо, що згідно вказаного закону, обласна рада мусила випустити власне комунальне видання – газету «Запорізька правда» на волю, забезпечивши стандарти незалежності журналістики. У законі було прописано всі необхідні кроки з передачі газети від облради до трудового колективу редакції з обов’язковим реформуванням комунального підприємства у товариство з обмеженою відповідальністю. Повний пакет документів розробили медіаюристи України, які працювали в рамках спільного проекту Національної спілки журналістів України і офісу ОБСЄ, відповідального за розвиток громадянського суспільства в нашій країні. І наша газета «Запорізька правда», перемігши у відповідному конкурсі, була обрана як пілотне ЗМІ, на базі якого і були розроблені відповідні юридичні документи, якими потім успішно скористалися колеги в інших регіонах і відповідні обласні та районні ради. От тільки Запорізька обласна рада з подачі Єгора Мороза не виконала вище згаданого закону і не скористалася напрацюваннями медіаюристів. А ці документи в повному обсязі були передані очільнику юридичного управління Запорізької облради.
Про жорсткі перегони «Запорізької правди» і напружену битву за відродження видання її творчого колективу читачі нашої газети добре обізнані. Цих трагічних для нас подій можна було б уникнути, якби ж то Єгор Мороз чесно виконав свою місію. Але тоді він не наважився навести порядок. А точніше – не захотів.
Тому захищаючись, газета змушена була подати позов до суду і добилася відповідного рішення: 3 квітня 2019 року Третій апеляційний адміністративний суд у м.Дніпро ухвалив рішення про реформування «Запорізької правди». Виконання цього рішення, яке обов’язкове для всіх учасників процесу, гальмував знову ж таки Єгор Мороз. Тоді «Запорізька правда» змушена була звернутися до Державної виконавчої служби і тільки у такий спосіб примусити Єгора Мороза винести питання про реалізацію рішення суду на сесію обласної ради.
Втім, проект рішення, поданий Єгором Морозом докорінно відрізнявся від того проекту, який підготували медіаюристи і експерти НСЖУ та ОБСЄ, і згідно якого процес роздержавлення можна було провести без трагічних для редакції газети наслідків. За ініціативи Єгора Мороза депутати, не читаючи і не вникаючи у суть справи, ухвалили рішення із двох пунктів: 1. Облраді вийти із складу засновників КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР( тут слід зауважити, що, по-перше, ЗОР є єдиним засновником цього КП, і очільник юридичного управління достеменно про це знав! І, по-друге, вийшовши із складу засновників, депутати жодним чином не виконали реформування підприємства, і воно й досі залишається комунальним із усіма негативними наслідками. Адже, позбавлене Свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ на вимогу першого заступника голови ЗОР Єгора Семенкова, воно не може здійснювати єдиний, згідно власного Статуту, вид виробничої діяльності- видання газети. А отже, не має законної можливості заробляти кошти. І з квітня 2019 року по теперішній час працівники підприємства не можуть отримувати заробітної плати, відповідно, не сплачуються податки.). 2. Виконання пункту 1 покласти на в.о.головного редактора КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР» Зворигіну Н.Г ( тут взагалі нічого не зрозуміло, хіба що пан Мороз вирішив свою роботу, за яку отримує немалу заробітну плату із обласного бюджету, перекласти на найманого менеджера КП).
Таке рішення ЗОР жодним чином не виконало судове рішення про збереження видання, його назви, мови, тематичного спрямування, тощо. Але хіба це тривожить пана Мороза, який дбає про порядок і прагне увійти до облради вже як депутат від партії «Порядок»?!
Цікавий факт, пан Мороз сподівається бути обраним на Гуляпіллі – батьківщині легендарного Махна. До слова, «Запорізька правда» зародилася на Запоріжжі саме за часів батька Махна у 1917-ому після лютневої революції як друкований орган ради робітничих, селянських і солдатських депутатів. За роки свого існування газета стала справжнім клейнодом Запорізького краю і його видатним брендом. А такий «порядний» діяч як Єгор Мороз доклав всіх зусиль, щоб знищити видання із 103(!) річною історією, до того ж єдине українськомовне регіонального рівня на тотально зросійщеній території області.
Тож, гуляйпільці, згадайте, чиї ви діти! І тримайте подібних Єгору Морозу «порядних» добродіїв подалі від своїх порядків!
Наталя Зворигіна,
в.о.головного редактора КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР