Ринок праці Запорізької області

Станом на 09 жовтня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 19,0 тис. осіб, з них 15,0 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 09 жовтня 2020 року – 2312 одиниць (у м. Запоріжжі – 1591 одиниця). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 8 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 5 безробітних).
З початку жовтня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 199 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 84 безробітні особи, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.