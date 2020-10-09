Запорізькі банки збільшили сплату податків з процентів вкладників на два мільйони

У січні-вересні запорізькі фінансові установи перерахували до державного бюджету 42 мільйони 244 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів (без даних великих платників, які зареєстровані в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). За інформацією начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Романа Афонова, рівень сплати податку збільшився до аналогічного періоду минулого року на 2 мільйони або на 5 відсотків.
Лише у вересні банки та кредитні спілки поповнили держбюджет на 4,4 мільйона гривень.
З початку року найбільші суми з виплачених процентів своїх вкладників спрямували до скарбниці суб’єкти господарювання м. Запоріжжя – понад 40 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – майже 670 тисяч, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 665 тисяч, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 204 тисячі, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 159 тисяч, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 107 тисяч тощо.
Нагадаємо, ставка податку на доходи фізичних осіб з процентів від депозитних банківських рахунків, вкладів у кредитних спілках тощо складає 18 відсотків. Відповідно до ст. 170.4. Податкового кодексу України інформація про суми банківського рахунку або ощадного сертифіката чи вкладу члена кредитної спілки, нараховані проценти, а також відомості про вкладників залишаються конфіденційними.
Головне управління ДПС у Запорізькій області