Запорізькі місцеві скарбниці отримали сім мільярдів гривень податків і зборів

Податкові надходження до місцевих бюджетів Запорізького регіону за дев’ять місяців склали 7 мільярдів 20 мільйонів гривень (не враховуючи дані великих платників, які обслуговуються в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС).
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, запоріжці збільшили сплату податків і зборів до показників січня-вересня минулого року на 265 мільйонів або на 4 відсотки.
Понад 65 відсотків доходів скарбниць громад забезпечила сплата податку на доходи фізичних осіб – 4 мільярди 582 мільйони, що на 7 відсотків більше, ніж торік.
Представники малого і середнього підприємництва поповнили бюджети більш ніж на 1 мільярд гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження єдиного податку збільшились на 74 мільйони або на 8 відсотків. Зокрема, фізичні особи-підприємці спрямували 722,5 мільйона, юридичні особи – 133,7 мільйона, сільськогосподарські товаровиробники – майже 155 мільйонів.
За користування і оренду земельних ділянок скарбниці отримали 809 мільйонів гривень плати за землю. Так, від суб’єктів господарювання-юридичних осіб надійшло 600 мільйонів, від фізичних осіб – 209 мільйонів.
Запорізькі компанії і підприємці перерахували до місцевої казни 140,4 мільйона гривень рентної плати, 136 мільйонів гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, 90 мільйонів гривень екологічного податку, майже 85 мільйонів гривень податку на прибуток тощо.
Головне управління ДПС у Запорізькій області