Запорізький бізнес спрямував до держбюджету майже три мільярди гривень ПДВ

У січні-вересні запорізькі компанії і підприємці сплатили 2 мільярди 889 мільйонів гривень податку на додану вартість (без показників великих підприємств, які зареєстровані в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). У порівнянні з минулим роком рівень надходжень зріс на 349 мільйонів або майже на 14 відсотків.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, з початку року сплата ПДВ забезпечила близько 50 відсотків загальних доходів державної скарбниці. Кожного місяця суб’єкти господарювання спрямовують, у середньому, понад 320 мільйонів, що на 39 мільйонів більше, ніж торік.
За дев’ять місяців платники ПДВ м. Запоріжжя перерахували до державного бюджету 1 мільярд 564 мільйони, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 231,7 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – майже 224 мільйони, Вільнянського, Новомиколаївського районів 143,6 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 129,3 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 115,3 мільйона, Якимівського та Приазовського районів – 109 мільйонів, Василівського та Михайлівського районів – 101 мільйон тощо.
Усього в податковій службі регіону зареєстровано 10259 платників ПДВ (9305 юридичних осіб, 954 фізичні особи-підприємця), що на 79 більше, ніж у вересні 2019 року.
Головне управління ДПС у Запорізькій області