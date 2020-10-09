Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №39 від 08.10.20

Друзі! У четвер, 8 жовтня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м. Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Боротьба за відродження газети «Запорізька правда» триває. Ми розкажемо про тих, хто знищує нашу газету. І кожного назвемо поіменно.
Принагідно нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.
Передплата з поточних місяців 2020 року на місцеві видання приймається до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.
Наші передплатні індекси:
21707 – пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць; 97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців
21708 – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.
Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням:
https://peredplata.ukrposhta.ua/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=94571?utm_source=banner&utm_medium=own&utm_campaign=izdateli_2045&utm_content=pravda_zp
Нагадаємо шанувальникам нашого видання і про новий проект газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».
Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї українськомовне видання регіонального рівня «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами українського ужиткового мистецтва.
Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.
Наш новий лот – лялька-мотанка «Сонячний кінь». Це лялька-оберіг. Кінь – це символ енергії й сили, пристрастей та інстинктів, а також вірності і відданості у праці, у щоденних турботах. Предковічно коні були помічниками богів, воїнів-козаків і, головне, хліборобів. Кінь – працьовитий, войовничий і творчий дух. Сонячний кінь – це символ нескінченної творчої енергії. Він біжить крізь час та вимір протягом багатьох тисячоліть та залишає за собою вогонь – силу, яка запалює новими ідеями творчих та свідомих людей.
Виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом майстрині, психологині, лялькарки-терапевтки Ольги Манжури. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 25х35 см.
Стартова ціна виробу – 350грн
Зробити ставку можна протягом місяця на сайті нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/09/29/soniachnyi-kin-tse-symvol-neskinchennoi-tvorchoi-enerhii/
Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36
Нинішній наш випуск виходить напередодні Дня Захисника України, Дня Українського козацтва, Дня Покрови Пресвятої Богородиці, а також напередодні Дня міста Запоріжжя. Така велика кількість свят не повинна затьмарити жодного з них. А ми шануймося, бо того варті!
А ще ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Чи буде у Гуляйполі порядок, якщо його наводитимуть трунарі «Запорізької правди» із «Порядку»? Ми розкажемо нашим читачам, як керівник юридичного управління Запорізької облради, а віднедавна ще й кандидат у депутати облради від партії «Порядок» у Гуляйполі Єгор Мороз знищував наше видання.
Піднімаємо й інші важливі соціальні проблеми.
Чи вдасться врятувати «Великий луг»? Мова про санаторій, якому виповнилося 80(!) років. Деталі у нашій рубриці «Так живемо».
Продовжуємо знайомити вас із видатними особистостями, які прославляють Запорізький край.
Як хлопчик із Дніпрорудного виховав головну претендентку на олімпійське золото з фігурного катання у… Арабських Еміратах. У рубриці «Постаті» ми розкажемо вам про головного тренера збірної ОАЕ з фігурного катання Євгена Ковальова. Ідіть за мрією. Мрії, якщо вони справжні, обов’язково здійснюються.
Також спонукаємо вас замислитися над питаннями уроків, які подає нам життя та історія.
А ви знали, яка природа була в Україні ще до Київської Русі? У парку природи «Беремицьке», що в Остерській ОТГ на Чернігівщині, його засновники поставили перед собою шляхетну мету – відтворити первозданну природу тих часів. Подробиці у нашій рубриці «Вітер мандрів». І якщо ви втомилися від нудних буднів і мрієте про дивовижні пригоди, гайда до парку «Беремицьке»! Ви не пожалкуєте!
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Як наразі здійснюється прийом у службі зайнятості? Як зміниться пенсійний вік для жінок? Кого торкнеться посилення вимог до оформлення соціального забезпечення? Про це у нашій рубриці «Соціальний ракурс»
Залучаємо наших читачів і до корисного дозвілля
Нині розкажемо про початок сезону у Запорізькому державному цирку.
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» її ведучий Олександр Максимов здивує своїх читачів розповіддю про полювання на… рибу. Що саме вполював рибалка і чому його називають мисливцем? Читайте «ПравдуЗП»!
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.