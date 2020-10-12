Легалізація праці: Шість тисяч запоріжців отримали офіційну роботу, а бюджети – 13 мільйонів

З початку року в результаті роз’яснювальної роботи з керівниками підприємств, діяльності робочих груп податкової служби, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування роботодавці добровільно оформили 6121 робітника.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, цим громадянам офіційно виплачено 31 мільйон 400 тисяч гривень доходу, а це, в середньому, 5 тисяч гривень на працівника. До бюджетів додатково надійшло 13 мільйонів гривень, зокрема, 5,6 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, 6,9 мільйона гривень єдиного внеску та 500 тисяч гривень військового збору.
Під час контрольних заходів податківці виявили 153 особи, які працювали без належного оформлення. Відповідні матеріали надіслані до ГУ Держпраці для вжиття відповідних заходів.
За результатами 135 документальних перевірок суб’єктів господарювання, які мали ризики щодо несплати податків і зборів під час виплати доходів громадянам, донараховано 12,4 мільйона гривень, у тому числі, 9,6 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, 2 мільйони гривень єдиного внеску та 800 тисяч гривень військового збору.
Зазначимо, у Запорізькій області тривають заходи, спрямовані на протидію тіньовим процесам в економіці. Передусім, робота проводиться за кількома напрямами: детінізація ринку праці, контроль за обігом і оподаткуванням підакцизної продукції та готівковими розрахунками.
Аналітична діяльність та податковий аудит дозволяє виявляти підприємства та підприємців, які використовують незареєстрованих працівників, виплачують зарплату “в конвертах” або менше мінімальної, нелегально реалізують алкогольні напої та тютюнові вироби, а також ухиляються від оподаткування.
Головне управління ДПС у Запорізькій області