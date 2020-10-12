Співробітники запорізької податкової міліції викрили 43 злочини у сфері економіки

У січні-вересні слідчі підрозділи Головного управління ДФС у Запорізькій області розслідували 117 кримінальних проваджень. Із них 55 належать до категорії тяжких, у тому числі, 30 – за ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах. До суду з обвинувальним актом направлено 12 проваджень. Для звільнення осіб від кримінальної відповідальності до суду направлено 6 матеріалів, зокрема, три – у зв’язку з повним відшкодуванням збитків.
Завдяки заходам, які вжили працівники податкової міліції, по закінченим кримінальним провадженням відшкодовано 11,9 мільйона гривень (з урахуванням фінансових санкцій та пені), накладено арешт на майно на суму 9,7 мільйона.
За матеріалами співробітників оперативних підрозділів зареєстровано 43 кримінальні провадження.
З початку року ліквідовано три центри мінімізації платежів до бюджету. За результатами відпрацювання СГД, які користувались їхніми послугами, стягнуто 20,1 мільйона гривень.
У рамках операції “Акциз-2020” оперативники ліквідували 7 “підпільних цехів”, у трьох з яких виготовлялися фальсифіковані алкогольні напої, також у трьох – спирт, ще один спеціалізувався на виробництві тютюнових виробів, реалізація яких здійснювалась через мережу Інтернет, а також з використанням створених акаунтів у різних мобільних додатках. Із незаконного обігу вилучено товарів підакцизної групи на суму 36,6 мільйона. Відповідно до судових рішень конфісковано підакцизні товари на суму 3,2 мільйона.
Головне управління ДФС у Запорізькій області