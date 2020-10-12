У «Мобільній школі молодого патріота» майбутні будівельники пізнали живу творчість Кобзаря

Другокурсники Запорізького будівельного коледжу подивились моновиставу “Причинна” ( за твором Т.Г. Шевченка) на парі з української літератури.
Олена Абкевич, викладачка української мови та літератури, запросила своїх студентів до бібліотеки коледжу на незвичайний формат заняття. Саме зараз вони вивчають українську літературу початку ХІХ століття і безпосередньо – творчість Т.Г.Шевченка.
У читальній залі на студентів чекав справжній сюрприз. Провідна бібліотекарка Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва. Ініціаторка і організаторка проекту “Мобільна школа молодого патріота “Я так думаю” Лариса Головко підготувала для молоді зустріч із живою творчістю Кобзаря. На її запрошення соліст Запорізької обласної філармонії Євген Ковалевський презентував свою віршовану моновиставу «Причинна» за творами Т.Г.Шевченка. У виставі прозвучали пісні на слова Кобзаря, і найбільш популярна з них – «Реве та стогне Дніпро широкий». Окрім українських пісень під час віршованої вистави, актор віртуозно виконував соло на старовинному музичному інструменті. Такої пари з української літератури у студентів-будівельників ще не було!