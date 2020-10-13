Понад дві тисячі жителів Запорізької області придбали газ на зиму за фіксованою ціною

У другому сезоні акції «Твоя енергонезалежність», яку з 15 серпня до 30 вересня проводив «Запоріжгаз Збут», взяли участь 2470 тисяч жителів Запорізького регіону. Клієнти компанії придбали 2,815 млн кубічних метрів природного газу. Тепер споживачі можуть використовувати блакитне паливо з 1 жовтня цього року по 31 березня 2021 року за фіксованою акційною ціною.
«Оскільки з 1 серпня ціна на природний газ формується ринковими механізмами, участь в акції для наших клієнтів актуальна і своєчасна. Хвилюватися про ціну газу, яка щомісяця змінюється, учасникам акції тепер не потрібно», — говорить директор газопостачальної компанії «Запоріжгаз Збут» Владислав Вітютін.
Найбільш активними в цьому сезоні були жителі Запоріжжя. Вони придбали 1,109 млн кубометрів газу.
Поки акційний газ не буде використаний, учасники акції будуть сплачувати тільки один рахунок — за доставку блакитного палива.
Звертаємо увагу, що умови акції «Твоя енергонезалежність» в цьому році значно спрощені — жодних заявок на використання акційного газу подавати вже не треба.
Якщо по акції були передплачені обсяги газу за різною ціною, то порядок їх споживання буде відповідати порядку замовлення та оплати.
Стежити за використанням свого «газового запасу» споживачі можуть в рахунку, який компанія постачальник відправляє щомісяця.
Довідка
Протягом минулого опалювального сезону до акції «Твоя енергонезалежність» в цілому приєдналося понад 50 тисяч українців, які проінвестували в створення власного запасу газу в обсязі понад 60 млн кубометрів.
Споживачі, які повністю не використали передплачені обсяги блакитного палива, отримали можливість відкласти зарезервований ресурс на майбутні періоди або повернути заощаджені кошти на свої рахунки.