«Середня зарплата у вакансіях зросла», – повідомляють у центрі зайнятості

За січень-вересень 2020 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 52,6тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на 12,2% більше минулорічного показника аналогічного періоду.
За сприяння служби зайнятості протягом січня-вересня 2020 року 26,6 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі16,8 тис. безробітних. З початку року 428 осіб працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 89 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово,1,6 тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
З початку року 4,9 тис. осіб взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Станом на 1 жовтня 2020 року на обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебувало 19,2 тис. безробітних.
«Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області на 1 жовтня 2020 року становила 2454 одиниці. У службі зайнятості зазначають, що середній розмір заробітної плати у вакансіях, поданих роботодавцями до служби зайнятості, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, збільшився на 650 грн. Середня тривалість укомплектування вакансії у січні-вересні поточного року складала 10 календарних днів.
«Найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників – продавці, водії,електромонтери, токарі, кухарі, вихователі,електрогазозварники,медичні сестри, та інші представники робочих професій. Роботодавці також шукають бухгалтерів, менеджерів та вчителів з відповідним досвідом роботи», – коментує директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-37