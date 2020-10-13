Сезон надій для БК «Запоріжжя»

Баскетбольний клуб “Запоріжжя” з перемоги стартував у новому сезоні української Суперліги, повідомляє Betonmobi
Минула кампанія для запорізького клубу видалася неоднозначною. Незважаючи на те, що сезон Суперліги, як і багато інших турнірів в світі, не було дограно через пандемію коронавірусу COVID-19, підопічні Плеханова навіть при всіх форс мажорних обставинах виглядали не кращим чином і були лише на 8-й сходинці турнірної таблиці с показниками «8 перемог при 17-ти поразках». Явно не те, чого чекали від колективу його вболівальники.
Тому в клубі було вирішено активно попрацювати після завершення карантину, причому яку в ігровому плані, так і в кадровому. І ось уже нову кампанію «Запоріжжя» розпочало з серйозним підсиленням складу, яким став талановитий литовець Аурімас Маяускас, а також низка помітних за українськими мірками гравцями місцевого штибу на чолі з Андрієм Грицаком, якого багато хто з фахівців вважає одним з найталановитіших форвардів останніх років в країні.
Старт нового чемпіонату в Суперлізі видався для запоріжців дуже вдалим – команда перемогла «Прометей» з Кам’янського з рахунком 78:69. При цьому граючи без кількох гравців, які вважаються претендентами на місце в стартовій п’ятірці. Дуже класний поєдинок відіграв американський легіонер Майкл Кеффі, який набрав 21 очко і в цілому зарекомендував себе як лідер цього складу запоріжців.
Втім, ані головний тренер команди Валерій Плеханов, а ні експерти баскетболу не поспішають відносити «Запоріжжя» до реальних претендентів на чемпіонство. А букмекерські аналітики, в тому числі і з БК Vbet прогнозують запорізькій команді навіть непросту боротьбу за плей-офф.
Однією з причин можливих проблем «Запоріжжя» на тривалій дистанції експерти називають не надто якісну «лавку запасних» в команді. І перші серйозні випробування цього варіанту складу запоріжців очікуються вже в другій половині жовтня, коли на підопічних Плеханова чекають одразу 5 непростих матчів за два тижні, включаючи дуелі з міцними «Київ-Баскетом» та «Дніпром». Саме в цих битвах буде видно, чи готові оновленні запоріжці на рівних боротися з головними претендентами на золото Суперліги, та чи буде ця нова кампанія для команди сезоном надій, або ж повторить долю минулого чемпіонату, колі розчарувань було більше.