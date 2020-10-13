Запоріжці перерахували до бюджету 485 мільйонів гривень військового збору

У січні-вересні запорізькі платники податків спрямували до державного бюджету 485 мільйонів 112 тисяч гривень військового збору (не враховуючи сплачені суми великих платників, які обслуговуються в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС).
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з минулим роком запоріжці збільшили сплату військового збору на 28 мільйонів 105 тисяч або на шість відсотків. Лише у вересні до скарбниці надійшло майже 63 мільйони гривень, що на 10 мільйонів більше, ніж у вересні 2019 року.
З початку року представники бізнесу і мешканці м. Запоріжжя сплатили 243 мільйони гривень військового збору, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 71,4 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 42,3 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 34 мільйони, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 18 мільйонів, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 15 мільйонів, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 14,6 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 14,5 мільйона тощо.
Усього у Запорізькому регіоні нараховується 42,6 тисячі платників військового збору. Нагадаємо, його ставка становить 1,5 відсотка. Збір сплачується з отриманих доходів, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб відповідно до статті 168 Податкового кодексу України. Зокрема, це заробітна плата, іноземні доходи, суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору, пасивні доходи, у тому числі, роялті, дивіденди, страхові виплати та інші.
Головне управління ДПС у Запорізькій області