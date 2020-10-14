Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №40 від 15.10.20

Друзі! У четвер, 15 жовтня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ Закон України про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Боротьба за відродження газети «Запорізька правда» триває. Ми розкажемо про тих, хто знищує нашу газету. І кожного назвемо поіменно.
Принагідно нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.
Передплата з поточних місяців 2020 року на місцеві видання приймається до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.
Наші передплатні індекси:
21707 – пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць; 97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців
21708 – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.
Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням:
https://peredplata.ukrposhta.ua/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=94571?utm_source=banner&utm_medium=own&utm_campaign=izdateli_2045&utm_content=pravda_zp
Нагадаємо шанувальникам нашого видання і про новий проект газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».
Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї українськомовне видання регіонального рівня «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами українського ужиткового мистецтва.
Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.
Наш новий лот – лялька-мотанка «Сонячний кінь». Це лялька-оберіг. Кінь – це символ енергії й сили, пристрастей та інстинктів, а також вірності і відданості у праці, у щоденних турботах. Предковічно коні були помічниками богів, воїнів-козаків і, головне, хліборобів. Кінь – працьовитий, войовничий і творчий дух. Сонячний кінь – це символ нескінченної творчої енергії. Він біжить крізь час та вимір протягом багатьох тисячоліть та залишає за собою вогонь – силу, яка запалює новими ідеями творчих та свідомих людей.
Виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом майстрині, психологині, лялькарки-терапевтки Ольги Манжури. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 25х35 см.
Стартова ціна виробу – 350грн
Зробити ставку можна протягом місяця на сайті нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/09/29/soniachnyi-kin-tse-symvol-neskinchennoi-tvorchoi-enerhii/
Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36
Нинішній наш випуск виходить напередодні Міжнародного дня сільських жінок.
Те, що лягає на плечі деяких наших жінок і з чим вони віртуозно справляються, занурює багатьох представників протилежної статі у глибоке здивування і викликає у них щиру повагу. Особливо це стосується жінок, яким на долю випало проживати без міських зручностей і широкої інфраструктури. У цей День ми приєднуємося до привітань на адресу наших сільських жінок.
Наші любі, бажаємо вам сил і міцного здоров’я, тепла і затишку у ваших домівках! Нехай бадьорість і позитивний настрій не покидають вас ніколи! Із святом, дорогі наші господині!
А ще ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Мінекономіки закладає в бюджет на наступний рік значно більшу суму компенсацій аграріям. Про нові ініціативи для розвитку аграрного сектору читайте у нашій рубриці «Події. Факти. Коментарі»
Піднімаємо й інші важливі соціальні проблеми.
Нині поговоримо про культуру. Зокрема, розкажемо, як здобутки Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка на посаді за 100 днів оцінила на прохання «Запорізької правди» Ірина Конарєва, генеральна директорка Запорізької обласної філармонії, заслужена працівниця культури України. А також обговоримо проблеми незалежних театрів. Принаймні, у Запоріжжі такий є – Новий театр.
Продовжуємо знайомити вас із видатними особистостями, які прославляють Запорізький край.
За що народний артист України, а на той момент – студент Маріупольського музичного училища В’ячеслав Редя отримав «трійку» на своєму першому іспиті з диригентської майстерності і що саме його спонукало здобути і вдосконалити свій диригентський фах? Про це читайте у інтерв’ю Маестро, яке виходить у світ напередодні його ювілею.
Також спонукаємо вас замислитися над питаннями уроків, які подає нам життя та історія.
Хто і навіщо намагається применшити і принизити роль батька Махна, легендарного комбрига зі 100-тисячною армією Селянського руху опору? Своє дослідження у цій царині провів письменник і краєзнавець Олександр Михайлюта. Деталі у нашій газеті.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Нині про те, в яких закладах нашим дітям найкраще здобувати середню освіту, поговоримо з директором Запорізького ліцею «ЛОГОС» Анатолієм Рівкіним та дізнаємось про перспективи профтехосвіти. Про це у нашій рубриці «Освіта»
Залучаємо наших читачів і до корисного дозвілля
Поговоримо про футбол, про доступність занять у школі «Металург» і про його значення в житті кожного. Наш співрозмовник – керівник ДЮСШ «Металург» Дмитро Запорожченко.
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» її ведучий Олександр Максимов здивує своїх читачів розповіддю про величезний портрет на стіні будинку. Хто. Кого і навіщо намалював? Читайте «ПравдуЗП»!
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.