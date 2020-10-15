Людмила Маринюк: «Все роблю з любов’ю до людей»

Сьогодні в селі Атманай Якимівського району з ініціативи Запорізької обласної організації НСЖУ розпочалася історична акція – на узбережжі Утлюцького лиману журналісти висадили перші дерева, які стануть частиною лісопосадки. Планується, що за десять років журналісти створять зелену зону з 10 тисяч дерев.
Приємно усвідомлювати, що наша Запорізька спілка, навіть в складних умовах карантину, не припиняє проводити важливі суспільні заходи на користь людям. Думаю, все стало можливим, завдяки тому, що у лавах Правління та Секретаріату ЗОО НСЖУ працюють небайдужі ініціативні журналісти, які не звикли тупцювати на місці. Це, перш за все, Наталія Зворигіна, редактор газети «Запорізька правда», Генадій Дерибас, генеральний директор газети «МИГ», Анатолій Пивненко, генеральний директор ТРК «Алекс», Олена Шевчук, редактор Суспільного ТВ, Ольга Якименко, головний редактор газети «Червоний промінь», Діляра Кудусова, редактор газети «Новий день».
Серед найбільш активних – і Людмила Маринюк, яка багато років присвятила запорізький пресі. Була головним редактором популярної міської газети «Наше время» По суті, стала організатором міського телеканалу «МТМ» (зараз «Z»).
Треба сказати, що її медійна робота була успішною завдяки прекрасним діловим якостям, вмінню вирішувати на всіх рівнях влади проблеми редакцій, які вона очолювала. Але найголовніше – Людмила Маринюк, перш за все, думає про колектив, про людей, які з нею працюють. У неї до кожного співробітника – індивідуальний підхід, ніхто не залишається непоміченим зі своїми життєвими проблеми, і завжди одержує допомогу.
Сьогодні Маринюк очолює Запорізький міський Палац дитячої та юнацької творчості. І кращого керівника, ніж Людмила Вікторівна, важко навіть собі уявити. Вона робить все можливе, щоб наші з вами діти отримували спеціальні знання в достойних умовах, розвивалися духовно та естетично.
Десять років поспіль Маринюк була депутатом Запорізької міської ради. За цей час їй вдалося зробити для своїх виборців стільки, скільки іншому знадобиться вдвічі більше часу. Люди довіряли їй, бо знали: якщо Маринюк пообіцяла, значить все буде виконано у найкращому вигляді.
Людмила ніколи не забувала і про нашу спілку, на всіх посадах завжди підтримувала колег-журналістів.
Так діють справжні професіонали, які живуть інтересами людей і намагаються зробити їх життя гідним та комфортним.
- Я все роблю з любов’ю до людей, – говорить Людмила. Удачі тобі, колего!
Наталя Вадимова