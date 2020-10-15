У Бердянську виявлено ще шість випадків нелегальної торгівлі цигарками

Фахівці податкової служби регіону продовжують проводити рейди з метою виявлення нелегального продажу підакцизної продукції.
Днями у м. Бердянськ обстежено шість господарських одиниць, де встановлені факти незаконної торгівлі тютюновими виробами. Для фіксування випадків продажу без відповідних дозвільних документів було здійснено виклик працівників національної поліції.
Стосовно порушників складені протоколи за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання, без отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності.
Нагадаємо, податківці проводять на території регіону заходи з протидії нелегальній реалізації підакцизної продукції, ухиленню від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та забезпечення надходжень до державного та місцевих бюджетів.
Для того, щоб легально продавати алкогольні напої та тютюнові вироби, суб’єктам господарської діяльності необхідно мати:
– ліцензії на право роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
– супровідні документи на продукцію;
– касову техніку.
Крім того, якщо для реалізації залучають найманих працівників, то вони повинні бути офіційно оформлені.
За недотримання норм податкового і трудового законодавства передбачена адміністративна відповідальність.
Фахівці податкової наголошують: купуючи нелегальну продукцію, з якої не сплачені податки до бюджету, споживач ризикує отримати контрафактні вироби сумнівної якості, що можуть завдати шкоди здоров’ю.
Головне управління ДПС у Запорізькій області