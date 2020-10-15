У Більмаку відкрили пам’ятну дошку на честь поета, патріота України Володимира Сосюри

Кілька десятиріч тому відбувся творчий візит класика української літератури Володимира Сосюри у Благовіщенку, Комиш-Зорю і наш райцентр Більмак (Куйбишеве). Поет читав свої твори залізничникам станції Царекостянтинівка, робітникам Благовіщенської машинно-тракторної станції, учням й учителям Куйбишевської середньої школи, а також іншим нашим землякам у районному будинку культури.
Володимир Миколайович народився на Донеччині. У майстра слова було непросте життя, як у більшості геніїв. Поет видав чотири десятки поетичних збірок, став лауреатом Шевченківської та Державної премій. Творчість Володимира Сосюри вивчають у школах й університетах. Це – справжній патріот рідної землі. Письменник написав багато поем і вірші. Та найвідоміший твір класика вітчизняної літератури – поезія «Любіть Україну!».
Днями у нашому райцентрі відбулася неординарна подія – урочисте відкриття меморіальної дошки на честь патріота України, класика нашої літератури Володимира Сосюри. Ініціативу проявили громадські активісти Сергій Шевчук та Павло Будник.
Урочистість відбулася перед приміщенням Більмацької школи мистецтв та дитячої бібліотеки. Саме тут у 50-х роках була Куйбишевська середня школа, де декламував свої твори поет Володимир Сосюра. На мітинг зібралися педагоги й учні школи мистецтв (художники і музиканти), представники громадськості, депутати селищної ради, інші жителі райцентру. Меморіальна дошка на фасаді була накрита білим полотном, під нею бібліотекарі влаштували книжкову виставку «Співець любові і печалі» зі збірками Володимира Сосюри, книгами про його життєвий та творчий шлях. Почесне місце займала і районна газета, яка розповіла про творчий візит поета, патріота України у наш край у далекому 1954 році.
Урочистий мітинг розпочав Державний Гімн України. Ведуча, директор школи мистецтв Тетяна Сиченко коротко розповіла про життя та творчість класика вітчизняної літератури. Першим мав слово селищний голова Борис Ковальчук.
Потім виступив краєзнавець Сергій Шевчук, котрий розповів, як втілювався задум увічнення діячів літератури і культури на нашій землі. Промовець згадав внесок свого соратника – краєзнавця Миколу Саїнського, який в обласній бібліотеці розшукав підшивку райгазети з інформацією про творчий візит Володимира Сосюри у наш район.
Краєзнавець Сергій Шевчук вручив редактору газети «Рідний край» Костянтинові Причиненку лист Олександра Абліцова зі свого домашнього архіву із проханням опублікувати його після виборів-2020. Сергій Шевчук пообіцяв, що докладе усіх зусиль і відкриє в Новоукраїнці меморіальну дошку на честь відомого земляка, поета і журналіста.
Право відкрити меморіальну дошку на фасаді школи мистецтв було надано краєзнавцю Сергієві Шевчуку та громадському діячеві Павлові Буднику. Вони зняли полотнище і всі присутні прочитали викарбувані на граніті слова:
«У 1954 році нашу школу відвідав видатний український поет Володимир Сосюра.
Любіть Україну, як сонце любіть,
як вітер і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди…»
Настоятель Свято-Духівського храму Православної Церкви України, благочинний нашого округу, протоієрей Михайло Підгірний виголосив промову, прочитав молитву й освятив меморіальну дошку.
Викладач по класу скрипки музичного відділення школи мистецтв Олексій Шевченко виконав класичний ліричний твір. Йому аплодували теж.
Слово мав громадський діяч Павло Будник. Він нагадав про маловідомі сторінки із життєвого і творчого шляху Володимира Сосюри, прочитав уривки із деяких творів майстра слова, в тому числі й пролог його поеми «Мазепа». Як відомо, постать цього гетьмана України – загадкова і трагічна водночас.
На завершення мітингу прозвучав Державний Гімн України.
Костянтин ПРИЧИНЕНКО.
Фото Василя ПРОХОРОВИЧА.
Більмак (Куйбишеве)
Запорізька область.