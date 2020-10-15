Від чого залежить якість урожаю картоплі?

З настанням осені приходить пора збору урожаю картоплі. В цей період деякі фермери отримують щедрий врожай картоплі, а інші чомусь своїм незадоволені. Дехто вважає що основна причина такої проблеми – поганий сорт картоплі. Інші ж схиляються до думки, що результат залежить від погодних умов. Але насправді якість урожаю картоплі залежить від багатьох чинників. На нього впливає правильний вибір насіння картоплі, спосіб догляду, ефективний захист від хвороб та шкідників. Про те як поліпшити урожай картоплі поговоримо далі.
Шляхи підвищення врожайності шляхом висадки якісної насіннєвої картоплі
Однією з найбільш поширених причин поганого урожаю на сьогодні є використання в процесі посіву власної картоплі, яка вже вирощувалась. В такій картоплі накопичуються різні вірусні захворювання, і через це з кожним роком урожай погіршується. Для того щоб підвищити врожай достатньо придбати якісне насіння картоплі від відомого виробника. Таке насіння можна замовити на сайті компанії Domicad. Тут ви знайдете широкий асортимент різних сортів картоплі за доступними цінами. Зручне пошукове меню дозволить легко підібрати потрібний сорт. Обирайте насіння в залежності від терміну дозрівання та сорту. Таку інформацію ви зможете знайти на сайті domicad.com.ua.
Як виростити картоплю для гарного врожаю?
Перед посадкою потрібно підготувати картоплю. Для цього переберіть її та відкиньте ту, що погано збереглась. Наступний етап – підготовка грунту до посадки. Його обов’язково необхідно підживити хімічним добривом, або гноєм.
Висаджувати картоплю необхідно у добре прогріту землю. Приблизно через тиждень після висадки насіння почне проростати. З появою цвітіння посіви потрібно поливати, особливо ретельно у суху погоду. Картопля набагато краще ростиме якщо її поливати розчином марганцівки або гною.