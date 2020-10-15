Відкритий лист Голові політичної партії «Порядок», народному депутату України Мусі Сергойовичу Магомедову

Шановний Мусо Сергойовичу!
З огляду на Вашу принципову позицію і шляхетні прагнення до суттєвих соціальних, політичних та економічних змін на краще в нашій державі, і не маючи жодного сумніву у Вашій щирості, певні, що Ви провели ретельний добір людей до лав Вашої партії, тобто довірили високу місію членства у ній найкращим і найшляхетнішим громадянам України.
На жаль, мусимо довести до Вашого відома, що до лав ввіреної Вам партії у Запорізькій області випадково потрапили люди, які заплямували себе ганебною справою знищення єдиного в нашій області, наближеній до зони бойових дій у війні за незалежність України, українськомовного видання регіонального рівня із 103(!) річною історією – газети «Запорізька правда».
А саме:
Єгор Мороз, діючий керівник юридичного управління Запорізької обласної ради, який, знехтувавши Конституцією України – основним законом, який зобов’язує всіх громадян нашої держави неухильно виконувати ВСІ її закони, запевнив депутатів, що Закон України про реформування державних і комунальних ЗМІ можна не виконувати, бо він не передбачає жодних санкцій за його невиконання. І це призвело до ганебного явища знищення газети «Запорізька правда»;
Леван Шишинашвілі, колишній директор Департаменту зав’язків зі ЗМІ та громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації, який не просто усунувся від виконання своїх прямих обов’язків щодо роздержавлення «Запорізької правди» (хоча на спільній нараді Кабміну і НСЖУ з цього питання звітував, мовляв, процес роздержавлення відбувається за планом, і газета стане незалежною! А на ділі він фактично ошукав керівників вищого рангу), а ще й активно посприяв формуванню величезної на 0.5 млн грн заборгованості газети перед друкарнею, не виконавши рішення обласної ради про виділення коштів на друк газети;
Єгор Семенков, діючий перший заступник голови Запорізької обласної ради, у діючій ЗОР представник фракції «Опозиційний блок», який наполіг на позбавленні КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ, чим позбавив комунальне підприємство можливості здійснювати єдиний, згідно Статуту КП, вид виробничої діяльності – видання газети «Запорізька правда». В результаті. КП залишилось нереформованим. І разом з тим позбавленим можливості заробляти кошти. Через що весь трудовий колектив підприємства з квітня 2019 року не отримує заробітну плату, не сплачує ЄСВ, тощо.
Звертаємо Вашу увагу, що наявність таких членів у Вашій партії суттєво погіршує її репутацію і не сприятиме формуванню довіри до неї у запоріжців. Адже громадяни нашої області вболівають за долю «запорізької правди» і роблять все, щоб відродити клейнод нашого краю, який вже став справжнім брендом Запорізької області.
Пропонуємо Вам розглянути цю ситуацію на нараді керівництва партії і оприлюднити висновки. Зі свого боку гарантуємо інформаційну підтримку щодо оприлюднення зазначених висновків.
З повагою.
Наталя Зворигіна,
в.о.головного редактора КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР, членкиня Правління і Секретаріату Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України