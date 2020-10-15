Запорізькі підприємства сплатили до місцевих бюджетів майже 85 мільйонів гривень податку на прибуток

За дев’ять місяців запорізькі компанії, організації та установи перерахували до місцевих бюджетів 84 мільйони 766 тисяч гривень податку на прибуток (без показників великих підприємств, які обліковані в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС).
За інформацією начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Романа Афонова, лише у вересні суб’єкти господарювання поповнили бюджети громад майже на 900 тисяч.
Найбільші суми з початку року спрямували платники обласного центру – 58,7 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 8,5 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 6 мільйонів, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 3 мільйони, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 1,6 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 1,5 мільйона, Запорізького району – 1,4 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 1,3 мільйона тощо.
На даний час у Запорізькій області зареєстровано 955 платників податку на прибуток. Нагадаємо, податок, сплачений підприємствами комунальної форми власності, повністю зараховується до місцевих бюджетів. Базова ставка платежу становить 18 відсотків.
Головне управління ДПС у Запорізькій області