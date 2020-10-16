Для торгівлі алкоголем і тютюном запорізькі підприємці отримали 7306 ліцензій

З початку року суб’єкти господарювання, які торгують уроздріб підакцизними товарами, сплатили до місцевих бюджетів регіону 13 мільйонів 752 тисячі гривень акцизного податку. Надходження перевищили рівень відповідного періоду минулого року на 6 мільйонів 790 тисяч або на 5,3 відсотка. Поро це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
У січні-вересні 2020 року фахівці податкової служби видали 7306 ліцензій, зокрема, 4408 – на право торгівлі алкогольними напоями, 2898 – для реалізації тютюнових виробів. До місцевих бюджетів надійшло майже 31 мільйон гривень плати за ліцензії. Крім того, призупинено дію 1123 документів, анульовано 1698. Станом на початок жовтня кількість діючих ліцензій склала 8466.
Також запорізькі податківці провели 646 перевірок з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює обіг підакцизних товарів. За виявлені порушення застосовані штрафні санкції на суму 63,8 мільйона гривень.
Нагадуємо, Державною податковою службою України створено новий сервіс щодо оперативного автоматизованого повідомлення суб’єктів господарювання про сплив терміну чергового платежу за ліцензію, призупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії на певний вид діяльності. Повідомлення про внесення чергового платежу за ліцензію автоматично формується в інформаційно-телекомунікаційних системах ДПС та направляється суб’єкту господарювання до настання терміну сплати за ліцензію через “Електронний кабінет”.
Головне управління ДПС у Запорізькій області