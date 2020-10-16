Ринок праці Запорізької області

Станом на 16 жовтня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 18,9 тис. осіб, з них 15,0 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 16 жовтня 2020 року – 2404 одиниці (у м. Запоріжжі – 1644 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 8 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 4 безробітних).
З початку жовтня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 189 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 72 безробітні особи, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.