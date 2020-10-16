ЦЬОГОРІЧНИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПОКРОВА НА ХОРТИЦІ» ПРОХОДИТЬ ОНЛАЙН

Цього року заходи ХІ Всеукраїнського козацького фестивалю «Покрова на Хортиці» проходять головним чином онлайн.
Голова облдержадміністрації Віталій Боговін привітав учасників фестивалю, який відбувається в новому форматі.
Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації Владислав Мороко розповів, що заходи фестивалю залишаються так само вагомими, як і кожного року, а долучитися до них мають змогу усі охочі по всьому світу – завдяки сучасним технологіям.
Програма заходів Всеукраїнського козацького фестивалю «Покрова на Хортиці» вельми насичена.
9 жовтня КУ «Запорізький обласний художній музей» відкрив віртуальну виставку «Незборима сила Запорозького козацтва».
11 жовтня Концертний зал ім. М.І. Глінки КЗ «Запорізька обласна філармонія» провів музичну програму для дітей «Будьмо козаками» академічного козацького ансамблю пісні і танцю «Запорожці».
12 жовтня протягом дня КЗ Запорізький обласний краєзнавчий музей» знайомив із експозицією якорів «З глибини Дніпра та віків».
З 12 жовтня КЗ «Запорізька обласна бібліотека для дітей «Юний читач» запрошує на виставки «Гей ви, хлопці, славні запорожці!», «Уроки різноколірного чарівництва», «Гетьмани України» та «Гідна армія гідної держави».
З 13 жовтня КЗ «Запорізька обласна бібліотека для дітей «Юний читач» проводить виставку флористичних композицій «Осінній ярмарок веселий на гостини кличе нас», тут відбувся інтерактивний діалог-роздум «З країною рідною в серці» та майстер-клас з виготовлення ляльок-мотанок.
13 жовтня в рамках фестивалю КЗ «Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. В.Г. Магара» показав глядачам виставу «Гетьман Мазепа»
16 жовтня о 12.00 в КЗ «Палац культури «Орбіта» в рамках Всеукраїнського козацького фестивалю «Покрова на Хортиці» почнеться онлайн концерт та фестиваль національних культур «Єдина родина» за участю провідних творчих колективів та національно-культурних товариств Запорізької області.
Переглянути концерт можна буде на ютуб каналі «ОМЦКіМ Запоріжжя» та на сторінці «Запорізький обласний методичний центр культури і мистецтва» соціальної мережі Facebook.
Також у «Палаці культури «Орбіта» 16 жовтня о 14.30 пройде круглий стіл «Національні спільноти за єдину суверенну Україну!».
Фестиваль «Покрова на Хортиці» організовано Департаментом культури, туризму, національностей та релігій Запорізької ОДА, КУ «Обласний методичний центр культури і мистецтва» ЗОР та Громадською спілкою «Асоціація національних меншин Запорізької області».