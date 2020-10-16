У Запоріжжі знову відбудеться головна блогерська подія України – Форум Лідерів думок-2020

У жовтні Запоріжжя вже вдруге стане головним майданчиком для зустрічі найвідоміших блогерів України, представників бізнесу та соціальних проектів.
Цей захід – не просто можливість поспілкуватись зі своїми кумирами з соціальних мереж, це місце, куди приходять за знаннями і новим досвідом.
Близько 20 годин корисного контенту чекає на запоріжців під час Форуму Лідерів думок. Це лекції та воркшопи зі створення текстів, фото та відео-контенту, просування свого блогу, це обмін досвідом між бізнесами та соціальними ініціативами. Це виставковий майданчик для громадських організацій та малого бізнесу, це мотивація від тих, до кого прислухаються мільйони.
Що?
Форум Лідерів думок – Перша платформа взаємодії блогерів, соціальних проєктів та бізнесу
Де?
Запорізький обласний центр молоді (вул. Патріотична, 49)
Коли?
Вже цих вихідних! 17-18 жовтня – з 10:00 до 19:00, а також онлайн!
“Сьогодні, як ніколи, людям потрібно натхнення, потрібен приклад, як рухатись далі. Потрібно показати, що усім складно, але є вихід, є куди рухатись. Наш захід збере відомих ректорів, підприємців і блогерів, щоб вони показали зсередини, якою є їхня робота, як вони приймають виклики і як шукають шляхи подолання кризи, – пояснюють організатори Форуму, – коронавірус і карантин показав нам дуже багато проблем, ми хочемо бути тією силою, яка покаже – завжди є вихід, завжди є можливість щось змінити чи виправити. Тому ми прийняли рішення – незалежно від обставин, наш Форум відбудеться цієї осені. Ми на своєму прикладі покажемо, як адаптуватись до кризи, і запросимо тих, хто навчить вас це робити у будь-якій сфері”.
“Наша мета – показати, що блогери, бізнес та громадські організації – це партнери, а, особливо, в умовах кризи вони можуть об’єднуватись та підтримувати людей, підтримувати один одного та створювати абсолютно нові корисні сервіси для своїх клієнтів, – зазначають організатори, – Ми – майданчик, що показує, як бізнеси і блогери можуть об’єднуватися навколо соціальних ідей, як вони можуть на краще перетворювати наш інформаційний простір, як реклама може ставати не нав’язливою і дратуючо, а майже витвором мистецтва. Як люди з мільйонними аудиторіями можуть ставати амбасадорами соціальних змін і впливати на комфорт нашого життя, як комунікація стає рушієм змін”.
Довідка: Форум Лідерів думок – це перший в Україні майданчик взаємодії соціальних проектів, бізнесу і блогерів.
Вперше відбувся 2 листопада 2019 року.
Захід складався з 4 зон – головна сцена, лекторій, воркшопи та виставкова зона бізнесів і громадських організацій.
13 лекцій, 6 воркшопів – понад 20 годин корисного контенту.
Партнером Форуму виступила AirAcademy – єдиний в Україні офіційний партнер YouTube.
На головній сцені виступили Олексій Дурнєв, Тетяна Пренткович, Яніна Соколова та Роман Скрипін.
Перший Форум Лідерів думок зібрав понад 3000 відвідувачів.
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Проект Форум Лідерів думок реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
Проект Школа YouTube блогера реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
Форум Лідерів думок переходить в ОНЛАЙН!
У зв’язку із новими карантинними вимогами та заради збереження життя й здоров’я відвідувачів Форуму, наш захід відбудеться онлайн.
Трансляція лекцій та дискусій за участі топових блогерів буде доступна на ютуб каналі Громадського Телебачення Запоріжжя: https://www.youtube.com/user/HromadskeZP та на сайті Форуму Лідерів думок: https://forum-ld.com/
Лекції також будуть доступні у записі протягом 2 діб після закриття Форуму.
Воркшопи в рамках Форуму відбудуться офлайн, у Європейській залі готелю Інтурист, як і було заплановано, проте відповідно до норм карантину в жовтій зоні до участі будуть допущені 30 людей на кожен воркшоп.
Через ці обмеження ми вимушені були відібрати до участі прямих бенефіціарів проєкту – громадських активістів, представників місцевого бізнесу та інфлюєнсерів-початківців.
Бажаємо всім здоров’я, дякуємо за розуміння і до зустрічі в ефірі!
Вікторія Петрова