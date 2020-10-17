Резонанс: Кандидат від партії «Порядок» Єгор Мороз погрожує «Запорізькій правді» судовим позовом

Саме такою – погрози – стала реакція з боку Єгора Мороза, керівника юридичного управління облради, кандидата в депутати облради від Гуляйпілля, фігуранта відкритого листа авторки цих рядків, в.о.г оловного редактора КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР Наталії Зворигіної, до голови партії «Порядок», народного депутата України Муси Магомедова.
Нагадаємо, мова йшла про те, що кандидати у депутати від «Порядку» заплямували себе ганебною справою знищення єдиного в нашій області, наближеній до зони бойових дій у війні за незалежність України, українськомовного видання регіонального рівня із 103(!) річною історією – газети «Запорізька правда».
А саме:
Єгор Мороз, діючий керівник юридичного управління Запорізької обласної ради, який, знехтувавши Конституцією України – Основним Законом, що зобов’язує всіх громадян нашої держави неухильно виконувати ВСІ її закони, запевнив депутатів, що Закон України про реформування державних і комунальних ЗМІ можна не виконувати, бо він не передбачає жодних санкцій за його невиконання. І це призвело до ганебного явища знищення газети «Запорізька правда»;
Леван Шишинашвілі, колишній директор Департаменту зав’язків зі ЗМІ та громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації, який не просто усунувся від виконання своїх прямих обов’язків щодо роздержавлення «Запорізької правди» (хоча на спільній нараді Кабміну і НСЖУ з цього питання звітував, мовляв, процес роздержавлення відбувається за планом, і газета стане незалежною! А на ділі він фактично ошукав керівників вищого рангу), а ще й активно посприяв формуванню величезної на 0.5 млн грн заборгованості газети перед друкарнею, не виконавши рішення обласної ради про виділення коштів на друк газети;
Єгор Семенков, діючий перший заступник голови Запорізької обласної ради, у діючій ЗОР представник фракції «Опозиційний блок», який наполіг на позбавленні КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР Свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ, чим позбавив комунальне підприємство можливості здійснювати єдиний, згідно Статуту КП, вид виробничої діяльності – видання газети «Запорізька правда». В результаті. КП залишилось нереформованим. І разом з тим позбавленим можливості заробляти кошти. Через що весь трудовий колектив підприємства з квітня 2019 року не отримує заробітну плату, не сплачує ЄСВ, тощо.
Авторка звернення поставила питання руба: чи гідні ТАКІ кандидати стати виразниками інтересів виборців у обласній раді нового скликання.
Дивною видалася реакція на це звернення. Зі сторінки нардепа Муси Магомедова у соцмережі це звернення просто видалили, жодної відповіді його авторці не надали. Тобто, наочне ігнорування звернення.
А від фігуранта цього звернення – Єгора Мороза авторка цих рядків отримала в особистому листуванні погрози. Скріншот цього листування перегляньте на фото.
Вражає цинізм посадовця. Єгор Мороз, людина, що нехтує виконанням законів України, вважає за можливе відстоювати «свою честь і гідність» у суді. І більше того, позбавивши авторку цих рядків – керівника КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР можливості заробляти кошти для підприємства, а значить, і для виплати заробітної плати працівникам, анулювавши ліцензію на видання газети – єдиного виду виробничої діяльності, який дозволений підприємству згідно Статуту КП, вельми нешанований мною юрист обіцяє засудити мене за невиплату заробітної плати.
Во істину, дивні справи продукують представники партії «Порядок» у славному Запоріжжі. Тож виборці, робіть свої власні висновки з цієї історії. І не помиляйтеся у своєму виборі!
Наталя Зворигіна,
в.о.головного редактора КП «Запорізька правда» ЗОР