1-й Міжнародний конгрес онкологів і дерматологів в Запоріжжі

Конгрес пройшов під егідою Запорізької медичної академії післядипломної освіти та Дніпропетровської медичної академії, в режимі онлайн. Ініціаторами його проведення виступили Національні Асоціація онкологів і дерматологів України. Головами і ведучими конгресу стали вчені, експерти МОЗ України професор-онколог О. О. Ковальов і професор-дерматолог Т. В. Святенко. Конгрес зібрав 58 спікерів з України, Білорусі, Грузії, Казахстану, Туреччини, Канади, Швейцарії, Німеччини і Великобританії.
До початку наукових засідань по всій Україні були проведені майстер-класи для сімейних лікарів з діагностики передпухлинних захворювань шкіри і безкоштовні масові огляди населення за допомогою дерматоскопія. В Запоріжжі ця акція пройшла на базі сучасного центру нової онкології «Юліс».
На пленарних лекціях, секційних засіданнях, під час дискусій за «круглим столом», симпозіумів та майстер-класів провідні онкологи, хірурги, дерматологи, фахівці в області естетичної медицини і сімейні лікарі ознайомилися з новітніми досягненнями медичної науки в цій галузі. Важливо, що організатори зробили конгрес доступним для студентів старших курсів медичних університетів і академій України.
Обговорювалися питання організації онкодерматологічної служби, відсутність діалогу між лікарями різних спеціальностей, проблеми первинної і вторинної профілактики, ранньої діагностики та скринінгу меланоми, питання професійних і спадкових раків шкіри, проблеми низької доступності інноваційного хірургічного лікування і естетичної медицини.
Учасникам була представлена книга «Шкірна токсичність в онкології», яка відразу ж стала надзвичайно популярною. Як було відзначено, ця книга потрібна не тільки онкологам хіміотерапевтичних відділень, а й їхнім пацієнтам.
Організатори конгресу, професора О. О. Ковальов і Т. В. Святенко планують зробити його щорічним, і в цьому їх підтримали 1800 зареєстрованих учасників. За 2 дні платформу конгресу вже відвідали 15 000 чоловік.
Як зазначив професор О. О. Ковальов, учасники конгресу набули нового досвіду і розширили професійний кругозір, що дозволить кожному лікарю більш ефективно лікувати своїх пацієнтів. Він підкреслив, що навіть в умовах пандемії COVID і реформування системи охорони здоров’я якість надання онкологічної допомоги населенню України не повинна постраждати.
Олексій Ковальов,
професор-онколог Запорізької медичної академії
післядипломної освіти