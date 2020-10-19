Державні аудитори у Департаменті інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради встановили втрати фінансових та матеріальних ресурсів на суму понад мільйон гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області провели ревізію фінансово-господарської діяльності Департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради за період з 01.01.2017 по 31.05.2020, за результатами якої встановили порушення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму понад 1,1 млн гривень.
Так, значна сума порушень, що призвели до втрат міського бюджету, виявлена під час зустрічної звірки в підрядній організації ТОВ «АДАМАСТО ЛТД», в ході якої встановлено завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 300 тис. грн, які Департамент прийняв та оплатив за рахунок бюджетних коштів.
Зокрема, під час проведення зустрічної звірки в ТОВ «АДАМАСТО ЛТД» документально не підтверджені витрати на експлуатацію будівельних машин і механізмів, перевезення матеріалів, утилізацію сміття. Це призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму майже 173 тис. грн, завищення вартості матеріальних ресурсів на суму понад 130 тис. гривень.
Із загальної суми виявлених порушень цією підрядною організацією не відшкодовано жодної копійки.
Решта порушень, зумовлених завищенням вартості виконаних робіт, на загальну суму 820 тис. грн допустили 7 підрядних організацій. Наразі вони повернули до бюджету міста Запоріжжя 596 тис. гривень.
Окремо слід зазначити, що мали місце факти непроведення зустрічних звірок у двох підрядних організаціях – Приватному акціонерному товаристві «Спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство «Символ» та ПП «ШТРІХ», які в періоді, що підлягав ревізії, освоїли бюджетні кошти у сумі 14, 8 млн грн (роботи з благоустрою) та 1,4 млн грн (встановлення засобів регулювання дорожнього руху та примусового зниження швидкості) відповідно.
Зокрема, керівництво ПП «ШТРІХ» спочатку допустило фахівця Управління до проведення зустрічної звірки, але через декілька днів в доступі до свого офісного приміщення відмовило. Незважаючи на вжиті Управлінням заходи, зустрічна звірка не завершена, внаслідок чого спеціалісти Управління не підтвердили обґрунтованість використання бюджетних коштів у сумі
1,4 млн гривень.
Окрім того, протягом періоду, який підлягав ревізії, Департамент допустив ряд суттєвих порушень у веденні бухгалтерського обліку, які призвели до заниження вартості активів на суму 50,7 млн грн, що зумовлено не відображенням у фінансовій звітності вартості капітальних інвестицій, тощо.
Матеріали ревізії передано до правоохоронних органів
На 8 посадових осіб Департаменту за порушення законодавства з фінансових питань складено протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності.
Пресслужба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області