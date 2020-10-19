За забруднення довкілля запорізькі підприємства сплатили майже 200 мільйонів

Упродовж січня-вересня 2020 року від запорізьких платників до бюджетів усіх рівнів надійшло 195 мільйонів 400 тисяч гривень екологічного податку (не враховуючи показники великих підприємств, які обслуговуються в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, до державного бюджету запорізькі підприємства спрямували 105,3 мільйона, до місцевих – понад 90 мільйонів.
Найбільші платежі забезпечили суб’єкти господарювання м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 155,8 мільйона, Запорізького району – 18,5 мільйона, м. Запоріжжя – 8,7 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 3,1 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 2,7 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 2 мільйони, Вільнянського і Новомиколаївського районів – 1,4 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 1,1 мільйона тощо.
Усього в регіоні зареєстровано 2595 платників екологічного податку, які здійснюють викиди шкідливих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, у водні об’єкти, а також розміщують, утворюють або зберігають радіоактивні відходи тощо.
Ставки податку залежать від виду забруднюючих речовин або рівня небезпечності відходів.
Головне управління ДПС у Запорізькій області