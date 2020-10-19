Журналістська спільнота України встала на захист “Запорізької правди”

Відкритий лист Голові політичної партії «Порядок»,
народному депутату України Мусі Сергоєвичу Магомедову
Щодо заклику до кандидатів партії «Порядок»
поважати свободу слова та права журналістів
Шановний Мусо Сергоєвичу!
Національна спілка журналістів України засвідчує вам свою повагу та звертається із закликом відреагувати на критику від запорізьких журналістів щодо долучення до команди партії «Порядок» осіб, які відомі конфліктами зі ЗМІ та журналістами. Мова йде, насамперед, про нинішніх та колишніх посадовців Запорізької обласної ради та облдержадміністрації, які перешкоджали роздержавленню газети «Запорізька правда».
Фактично, єдина регіональна українськомовна газета із 103-річною історією не може завершити своє реформування через свідомий бойкот державної політики роздержавлення комунальних газет, який проводився на рівні посадовців Запорізької ОДА та Запорізької облради. Тепер ці особи долучені до кампанії з місцевих виборів партії «Порядок» у Запорізькій області.
Мова, насамперед, йде про Єгора Мороза, діючого керівника юридичного управління Запорізької обласної ради та Левана Шишинашвілі, колишнього директора Департаменту зав’язків зі ЗМІ та громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації.
До всього, Єгор Мороз, будучи вже у статусі кандидата від партії «Порядок» до обласної ради від Гуляйпілля, погрожує «Запорізькій правді» судовим позовом. Його обурює позиція відчаю нашої колеги, в.о.головного редактора КП «Газета «Запорізька правда» Наталії Зворигіної, яку вона виклала у відкритому листі на ваше ім’я, як лідера партії «Порядок».
Принагідно інформуємо, що Національна спілка журналістів України пропонує всім політичним силам – учасницям місцевих виборів 2020 року – підписати Декларацію на захист свободи слова
В партнерстві з українськими журналістами і експертами Міжнародної та Європейської федерацій журналістів Спілка розробила Декларацію на захист свободи слова, яку пропонує підписати політичним партіям.
Документ складається із семи принципів і передбачає, що кандидати в депутати місцевих рад та на посаду сільських, селищних, міських голів беруть на себе зобов’язання забезпечувати прозорість діяльності місцевої влади та її відкритість до критики, поважати свободу слова й самовираження, не чинити тиск на журналістів та ЗМІ тощо.
Впевнені, що члени команди вашої партії розуміють важливість та роль журналістів у суспільстві та дбають про гідну репутацію своєї політичної сили.
Закликаємо вас розглянути це звернення НСЖУ та відкритого листа керівниці «Запорізької правди» Наталії Зворигіної на засіданні активу вашої партії, а про результати розгляду просимо поінформувати публічно.
З повагою,
Голова НСЖУ Сергій Томіленко