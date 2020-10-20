БК «Запоріжжя» здобув дві перемоги у домашніх матчах

Запорізькі баскетболісти продовжують переможну серію в чемпіонаті Суперліги Паріматч
Першому домашньому матчу БК «Запоріжжя» передувало офіційне відкриття сезону в палаці спорту «Юність», куди завітали представники міської та обласної влади. Після цього почесні гості вручили бронзові медалі баскетболісткам місцевої «Козачки», яка в минулому сезоні завершила змагання у Вищій лізі на третій сходинці та нагороди вихованцям ДЮСШ-12 – запорізьким юнакам 2004 року народження за здобуте третє місце у Кубку ВЮБЛ. Потім на майданчику з’явилися представники чоловічої баскетбольної Суперліги – «Запоріжжя» та «Одеса».
Господарі виглядали більш агресивними і зарядженими, що позначилось, як на підбираннях, так і на очках, набраних «у фарбі». Баскетболісти «Одеси» демонстрували низьку реалізацію, менш активно рухали м’яч у нападі та припустилися більшої кількості втрат. Як наслідок, «Запоріжжя» впевнено лідирувало за підсумком першої половини матчу – 40:27. Вигравши і третю чверть, запоріжці, здавалось би, спокійно доведуть гру до логічної перемоги, особливо, коли різниця в рахунку досягла максимальних «+21». Однак впродовж п’яти хвилин ця впевненість кудись зникла. За цей час Кондраков, Блейлок і компанія влаштували повноцінний камбек для «Одеси», скоротивши різницю всього до 5 очок. Валерій Плеханов змушений був використовувати тайм-аути, щоб повернути своїм хлопцям колишню психологію переможців. Необхідний ефект це принесло. Своєчасно увімкнувся Кеффі, стабільно виглядали Мальчевський і Маяускас. За рахунок ривка запоріжці знову оформили двозначну перевагу, відібравши в одеситів останній шанс у клатчі. З рахунком 80:66 БК «Запоріжжя» відсвяткував перемогу в першому домашньому маті сезону.
БК «Запоріжжя» – БК «Одеса» 80:66 (15:9, 25:18, 21:17, 19:22)
У другом матчі тижня запоріжці зустрілися з діючим володарем Кубка України – южненським «Хіміком». Стартова чверть цієї зустрічі стала справжнім бенефісом американського легіонера БК «Запоріжжя» Джоша Форчуна, який відзначився 16 набраними очками, реалізувавши 3 із 4 триочкових. Постачальником набраних очок для господарів у другій чверті став Майк Кеффі. Розігруючий впевнено виконував роль лідера, що допомогло команді зберегти переможні цифри за підсумком першої половини – 34:33. Вирішальний ривок у протистоянні стався у третій чверті. Фактично поєдинок перевернули дуже емоційний тайм-аут Валерія Плеханова (перед цим запоріжці припустилися кількох помилок у нападі, пропустивши п’ять очок поспіль), після якого прилетів шалений 3-очковий у виконанні Форчуна, а за ним ще два від Віталія Мальчевського та Олександра Сізова. Запоріжці організували ривок 15:0, головними дійовими особами якого стали українські гравці – Мальчевський, Сізов і Тихонов. «Хімік» зазнав повної капітуляції, припустившись за гру рекордної в сезоні кількості втрат – 26. Ривок «Запоріжжя» виявився вбивчим і команда Валерія Плеханова досягла неймовірних 30 очок переваги, оформивши переконливий результат – 86:55. Наступного тижня наша команда проведе виїзні поєдинки з «Черкаськими Мавпами» (23 жовтня) та «Миколаєвом» (25 жовтня).
БК «Запоріжжя» – БК «Хімік» 86:55 (20:18, 14:15, 28:11, 24:11)
Валерій Плеханов, головний тренер БК Запоріжжя “:
— Говорив хлопцям в роздягальні, що в сьогоднішній грі переможе дисципліна. У третій чверті у нас її виявилося більше. Ми виконали установки по захисту, за рахунок цього отримали перевагу. Як тільки ми почали по 3-4 атаки поспіль не давати забивати в своє кільце, з’явилася впевненість у нападі. Забили кілька легких м’ячів. Потім хлопці скинули тягар відповідальності і почали влучати свої кидки. Завдання було не розслаблятися, як з «Одесою». Сьогодні, слава богу, ніби як ніхто і не розслабився. Засмучує одна цифра — ми перший раз програли підбір в цьому сезоні. Так, нам важко було проти більш габаритних американців «Хіміка». Може не все вийшло, але я задоволений якістю гри, що була на порядок краще, ніж з «Одесою». Задоволений самовіддачею хлопців. У минулому сезоні домагалися, але так і не домоглися. Тут навіть домагатися не треба. Всі горять, всі хочуть.
Відразу було зрозуміло, що буде все по-іншому. Якщо в цьому році зайти в зал за півгодини, то вже всі будуть на майданчику. Їх бажання, робота в передсезонних матчах десь починає проявлятися. Хоча я як і раніше далекий від думки, що ми фаворити. Ніякі ми не фаворити. Наше місце в районі вісімки. Ось там і будемо боротися. Поки добре стартували. Не зупиняємося, будемо працювати далі. Намагаємося формувати психологію переможців. «Хімік», «Прометей», та й «Одеса» не такі слабкі команди. Вважаю, що перемоги непрості. Вони начебто за рахунком прості, але навіть сьогодні до середини третьої чверті не можна було передбачити переможця. Сьогодні перемогла дисципліна. Над формуванням менталітету переможців будемо намагатися працювати всім колективом. Дуже приємно, коли в місті зустрічають прості люди і дякують за гру. Так що всіх з перемогою! Будемо готуватися далі!