Як вибирати квартиру в новобудові?

Сьогодні купити простору квартиру в новому будинку за доступною ціною досить легко. Забудовники пропонують десятки цікавих проектів з можливістю придбання житла на умовах розтермінування, за акційною вартістю. Якщо вам потрібно вибрати оптимальний варіант первинної нерухомості, то на порталі Вдома Онлайн ви знайдете всі новобудови Львова, що заслуговують довіри та вашої уваги.
Багатий вибір дозволяє кожному обрати квартиру у відповідності до індивідуальних вимог і запланованого бюджету. Але при цьому слід пам’ятати про важливі критерії вибору житла – розташування у місті, наявність розвиненої інфраструктури та внутрішнього облаштування території, продумане планування, інші особливості запроектованого житлового комплексу. Також необхідно звертати увагу на хід будівництва.
Які особливості мають квартири в сучасних новобудовах?
Квартири, які пропонуються в новобудовах, відрізняються оптимізованим плануванням, утепленими стінами з підвищеною звукоізоляцією, мають нові комунікації та індивідуальну систему опалення. Також до переваг первинного житла належать енергозберігаючі технології, що застосовуються забудовниками. Обираючи для себе об’єкт інвестування, враховуйте наступні фактори:
- призначення нерухомості. Чи буде це квартира для сім’ї з дітьми, літніх людей, одинаків, або помешкання буде використовуватись в комерційних цілях;
- локація. Центральна частина міста підходить для тих, кому потрібно бути поруч з діловим Львовом. Якщо ж ви хочете сімейного затишку, то обирайте проекти у спальних районах;
- інфраструктура. Звертайте увагу на навколишню інфраструктуру, наявність поруч необхідних вам соціальних об’єктів – дитячі садочки, загальноосвітні школи, медичні центри, супермаркети, розважальні центри, спортивні комплекси, парки та інше;
- внутрішнє облаштування території, захист від проникнення сторонніх, власна система безпеки житлового комплексу;
- оснащення будинків надійними, безшумними ліфтами, системами пожежогасіння;
- наявність місць для паркування автомобілів.
Також важливим критерієм вибору квартири в новобудові є вартість. Найнижча ціна пропонується на нерухомість у будинках, що знаходяться на стадії котловану. Але при цьому існує ризик довго чекати заселення. Якщо ви бажаєте купити квартиру за більш доступною вартістю, то можна спробувати відшукати оптимальний варіант у районі, віддаленому від центру Львова, у ЖК категорії «Економ» або «Комфорт».
Зручність вибору квартири через портал Вдома Онлайн
На порталі Вдома Онлайн є фільтри, за допомогою яких ви можете пришвидшити пошук житлового будинку, що відповідає вашим потребам. Також на сайті є детальна інформація про кожен з проектів, які будуються у Львові, з додаванням фото і відео матеріалів, відгуків таємних покупців. Ціни на квартири вказуються від забудовників. Для зв’язку з безпосереднім девелопером на сервісі надаються всі контактні дані.