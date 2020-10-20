Яких працівників найбільше потребували роботодавці Запорізької області

«Під час дії карантину фахівці центрів зайнятості не припиняють підбирати для безробітних підходящі вакансії як дистанційно, так і при особистих зустрічах, а для роботодавців – кваліфікований персонал.
Чисельність осіб, працевлаштованих за сприяння служби зайнятості Запорізької області протягом 9 місяців поточного року становила 26,6 тисяч. З них 16,8 тис. зареєстрованих безробітних», – зазначає директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
З числа колишніх безробітних 35,8% знайшли роботу у сільському, лісовому та рибному господарстві, 13,3% – у переробній промисловості, 11,6% – в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспорту.
На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працевлаштовані 428 безробітних.
За сприяння Запорізької обласної служби зайнятості забезпечено тимчасову зайнятість 4891 громадянина, зокрема, 1231 особа взяла участь у громадських роботах та 3660 осіб – в інших роботах тимчасового характеру. Найбільш поширені види громадських робіт: роботи із соціально вразливими верствами населення, інформування населення про субсидії, роботи із надання допомоги учасникам АТО та їх сім’ям, інші роботи соціального напряму тощо.
Станом на 1 жовтня 2020 року кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості Запорізької області, становила 2454 одиниці.
За видами економічної діяльності: більшість вакансій налічується на підприємствах переробної промисловості (23,9%), торгівлі та ремонту автотранспорту (17,5%), у галузі освіти (14,2%).
За професійними групами: найбільший попит спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (21,9%), робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (14,5%), представників найпростіших професій (13,6%), працівників сфери торгівлі та послуг (13,2%).
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)213-11-47