Яких працівників найбільше потребували роботодавці Запорізької області

Яких працівників найбільше потребували роботодавці Запорізької області

«Під час дії карантину фахівці центрів зайнятості не припиняють підбирати для безробітних підходящі вакансії як дистанційно, так і при особистих зустрічах, а для роботодавців – кваліфікований персонал.

Чисельність осіб, працевлаштованих за сприяння служби зайнятості Запорізької області  протягом 9 місяців поточного року становила 26,6 тисяч. З них 16,8 тис. зареєстрованих безробітних», – зазначає директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.

З числа колишніх безробітних 35,8% знайшли роботу у сільському, лісовому та рибному господарстві, 13,3% – у переробній промисловості, 11,6% – в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспорту.

На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працевлаштовані 428 безробітних.

За сприяння Запорізької обласної служби зайнятості забезпечено тимчасову зайнятість 4891 громадянина,  зокрема,  1231 особа взяла участь у громадських роботах та 3660 осіб – в інших роботах тимчасового характеру. Найбільш поширені види громадських робіт: роботи із соціально вразливими верствами населення, інформування населення про субсидії, роботи із надання допомоги учасникам АТО та їх сім’ям, інші роботи соціального напряму тощо.

Станом на 1 жовтня 2020 року кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості Запорізької області, становила 2454 одиниці.

За видами економічної діяльності: більшість вакансій налічується на підприємствах переробної промисловості (23,9%), торгівлі та ремонту автотранспорту (17,5%), у галузі освіти (14,2%).

За професійними групами: найбільший попит спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (21,9%), робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (14,5%), представників найпростіших професій (13,6%), працівників сфери торгівлі та послуг (13,2%).

 

 

Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)213-11-47

 

 

Суспільство